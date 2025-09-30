Más Información

Seguidores del presidente estadounidense , entre ellos un asesor de la Casa Blanca, se indignaron el martes por la elección del puertorriqueño como el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl del próximo año.

La superestrella latina, que ganó tres premios Grammy, ya había provocado la ira en los sectores de derecha cuando anunció que evitaría ir aen su próxima gira mundial debido a temores de redadas migratorias en sus conciertos.

Pero el movimiento de Trump "Make America Great Again" (MAGA, Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) se molestó aún más con el nombramiento el domingo de un artista que canta principalmente en español como figura estelar del evento insignia del fútbol americano en febrero.

"¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?", publicó Sebastian Gorka, asesor del presidente estadounidense, en la red X el lunes por la noche después del anuncio.

El comentario de Gorka acompañó la publicación de un podcaster conservador que calificaba a Bad Bunny de "rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés", incluyendo una dirigida a Trump.

Sage Steele, expresentadora de la cadena deportiva ESPN, quien ocupó el asiento de nuevos medios de la Casa Blanca en una conferencia de prensa a principios de este año, llamó a Bad Bunny "DEMONÍACO" y añadió: "NFL... simplemente no lo entiendo".

El cantante está comprometido con los derechos LGBT y contra la transfobia. Además, es uno de los artistas más escuchados del mundo y apoyó a la demócrata Kamala Harris contra Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2024.

En tanto, desde su regreso al poder en enero, Trump ha tomado numerosas decisiones dirigidas contra las personas transgénero y los inmigrantes indocumentados.

Mientras Bad Bunny se enorgullece de su origen hispano

"Por mi gente, mi cultura y nuestra historia", dijo el propio artista en un comunicado emitido por la NFL sobre su nombramiento para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Puerto Rico, donde nació Bad Bunny, es un territorio estadounidense en el Caribe. En junio, el artista publicó un video en redes de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que tuvo lugar en su isla natal.

Los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl tradicionalmente han atraído a los nombres más grandes de la industria musical, incluyendo a figuras como Michael Jackson, los Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Prince y Paul McCartney.

Bad Bunny, de 31 años y cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se presentará en el show de medio tiempo el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Este año, el peso pesado del hip hop Kendrick Lamar presentó el espectáculo. Su actuación, con sutiles mensajes políticos sobre el lugar de las personas negras y la cultura del rap, fue criticada por el grupo MAGA.

