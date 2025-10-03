Washington.- El Senado de Estados Unidos rechazó de nuevo dos propuestas presupuestarias, una de los republicanos y otro de los demócratas, para poner fin al cierre del gobierno federal, que empezó el miércoles pasado.

Como sucedió el martes y el miércoles, ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo de los 60 senadores necesarios para salir adelante. La presentada por los republicanos fue derrota por 54 votos contra y 44 votos a favor; y la de los demócratas obtuvo 52 en contra y 46 favorables.

Se espera que el cierre se prolongue durante el fin de semana y no se prevé que los legisladores vuelvan a votar sobre la reapertura del gobierno hasta la próxima semana.

Lee también Cierre de gobierno aplaza los datos clave del empleo de septiembre en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc