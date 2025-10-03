Al grito de "¡vergüenza!", abucheos y el son de tambores, manifestantes volvieron a protestar este viernes frente a la sede migratoria en el suburbio de Broadview, a 19 kilómetros al oeste de Chicago, que hoy además contó con la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem.

Este centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview (Illinois), que ahora alberga también migrantes detenidos para su deportación, se ha convertido en el epicentro del descontento contra las política migratorias del presidente Donald Trump, que mantiene su amenaza de militarizar la ciudad.

La gritería y forcejeos se produjeron desde temprano en la mañana a la salida y entrada de vehículos de las instalaciones donde son alojados indocumentados detenidos para deportación.

Además de agentes federales camuflados, se vio a policías estatales con equipo antidisturbios que trataban de mantener la calle despejada.

Algunos manifestantes llevaban mascarillas y, horas después, unos seis habían sido arrestados y enfrentan cargos como resistencia, obstrucción y agresión agravada a un oficial de policía, informó las autoridades.

Grupos de personas formaron un círculo con carteles que decían: "Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos". Los vehículos que pasaban hicieron sonar la bocina, y algunos abuchearon a los manifestantes, quienes respondieron con insultos.

"¡Estados Unidos primero!", gritó un conductor.

Estas protestas en el lugar se han intensificado en las últimas semanas, con agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) utilizando munición de goma, gas lacrimógeno y otras armas menos letales contra los manifestantes.

Jefe de Patrulla Fronteriza ayuda en arrestos

La secretaria Kristi Noem estuvo presente en el lugar, y helicópteros de noticias de televisión capturaron imágenes de ella en el tejado del edificio. También fue visto el comandante de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino.

Noem y Bovino estuvieron acompañados por varios agentes armados, cámaras y un equipo de producción, según los medio locales.

Inclusive mostraron imágenes en las que Bovino participó por lo menos en un arresto, agarrando personalmente la pierna de un manifestante mientras los agentes los empujaban hacia una zona de protesta.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: AP

Prohíben drones

Un pequeño dron sobrevoló las cabezas de los agentes mientras continuaban empujando a la gente.

Se ignora si era un dron de noticias o de vigilancia, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó haber solicitado restricciones radicales al uso de estos artefactos en el área de Chicago debido a una "amenaza creíble de que se utilicen sistemas de aeronaves no tripuladas pequeñas contra las fuerzas del orden".

Las restricciones abarcan un radio de unos 28 kilómetros en el centro de Chicago y estarán vigentes hasta el 12 de octubre.

La prohibición fue implementada repentinamente por la Administración Federal de Aviación (FAA) a pedido del Departamento de Seguridad Nacional.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois rechazó la medida contra los drones y en un comunicado su director Ed Yohnka, dijo que "usar estas tácticas militares contra civiles es inapropiado, dado el intento de eliminar la supervisión y la rendición de cuentas".

Además, "es peligroso para las personas que son blanco de estas acciones y para toda la comunidad", agrego.

