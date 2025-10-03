Más Información

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas detenidas por cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza accedieron a su y se encuentran bien.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, "para que la repatriación proceda lo antes posible".

"Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto", destacó la Cancillería.

Además, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los y las seis connacionales que integraban la , en el centro de detención Ktziot.

Agregó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó "su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora".

