Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026

Como fecha límite, la Selección Mexicana deberá enviar a la FIFA su convocatoria para la próxima Copa del Mundo 2026 el 1 de junio. Para entonces, ya se sabrán los nombres de los 14 elementos que faltan.

Estos futbolistas deberán ser del extranjero, tal y como se menciona en el comunicado emitido este martes por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Además de Julián Quiñones (Al-Qadisiya) y Germán Berterame (Inter Miami), otros 12 futbolistas del viejo continente se sumarían a los 12 nombres de la Liga MX, revelados este día.

El experimentado portero Guillermo Ochoa del AEL Limassol encabeza la lista de los jugadores "europeos" que serán llamados por Javier Aguirre. Además de los inamovibles Johan Vásquez, César Montes y Raúl Jiménez quienes tienen su lugar seguro en la justa.

Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Santiago Giménez y Mateo Chávez también aparecerán; sin embargo, aún queda un espacio que podría ser tomado por alguno de los "lesionados".

Luis Chávez, quien ya reapareció con el Dinamo Moscú o Rodrigo Huescas, quien es del agrado de Javier Aguirre, son elementos que podrían completar ese corto listado de 14 jugadores.

¿Quiénes son los 14 jugadores que faltan en la lista de la Selección Mexicana?

Estos serían los 14 jugadores que faltan para conformar la lista de Javier Aguirre, con la que disputará la Copa del Mundo 2026:

Guillermo Ochoa

Johan Vásquez

César Montes

Mateo Chávez

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Germán Berterame

Julián Quiñones

Luis Chávez

¿Por qué se anunciaron jugadores de la Liga MX?

Como parte del proyecto rumbo al Mundial 2026, la Selección Mexicana y los dueños de los clubes de la Liga MX acordaron ceder a sus futbolistas convocados, una vez concluida la fase regular del Clausura 2026.

Es por ello que los elementos de la Liga MX que clasificaron a la Liguilla no podrán estar con sus respectivos equipos, ya que deberán reportar en el CAR el próximo 6 de mayo, para iniciar la preparación rumbo a la Copa del Mundo.