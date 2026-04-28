La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que integra dos investigaciones con el fin de esclarecer el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes participaron con autoridades de Chihuahua en un operativo antidrogas en la sierra del Pinal y fallecieron, y deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado.

La institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos reportó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en dicha entidad se hará cargo de las indagatorias por la presencia de los agentes estadounidenses, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

A través de un comunicado, la FGR precisó que comenzó las pesquisas derivado de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), institución que refirió que empezó esa indagatoria desde hace meses, situación que en ese momento la FGR desconocía.

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“La investigación federal se inició por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi”, indicó.

Con referencia a la segunda indagatoria, la FGR señaló que se abrió por noticia criminal, luego de que el exfiscal César Jáuregui ofreció una rueda de prensa el pasado 19 de abril, así como por la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua.

Al respecto, afirmó se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

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Agregó que, hasta ayer, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió a la FGR copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal.

“Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso”, señaló.

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