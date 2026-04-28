El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de que la mandataria estatal decidiera no acudir al Senado para hablar sobre los agentes de la CIA que participaron en un operativo en la entidad. También compartió su compromiso de combatir a organizaciones criminales y señalo que a Morena le incomodan los gobiernos que sí enfrentan al crimen.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la dirigencia del PAN reconoció "la determinación" de la Gobernadora y dijo que "México y Chihuahua no esperan confrontaciones políticas" tras esta decisión.

Expresaron que en caso de que Campos Galván decida acudir en su momento al Senado, desde el partido apoyarán la decisión luego de que concluyan las diligencias para esclarecer los hechos relacionados con esta investigación.

Lee también EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice

Maru Campos. Foto: Especial.

"Reconocemos la determinación de la Gobernadora Maru Campos que, tal como lo ha dicho, privilegiará el envío de información a las autoridades correspondientes antes de acudir a otras instancias, y su instrucción de crear una Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del narcolaboratorio de "El Pinal", en el municipio de Morelos, misma que ya está en operaciones y se encuentra en comunicación con la Fiscalía General de la República", expresaron.

PAN arremete contra Morena

Sobre el operativo en Chihuahua que terminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, el PAN reconoció el golpe directo a la operación del crimen organizado y arremetió contra Morena diciendo que "en lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó".

En el escrito, Acción Nacional sostuvo que en Morena "no les preocupa la soberanía, les incomoda el golpe al crimen" y enfatizó que "les molesta que haya gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes".

Recordó que Ismael "El Mayo" Zambada, preso en Estados Unidos, afirmó que el día de su detención se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que no era la primera vez.

Lee también Sheinbaum reacciona a salida de fiscal de Chihuahua; investigación por agentes de la CIA "no para con una renuncia", dice

Sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, indicó que le cancelaron la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales mientras que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lo señaló por nombrar asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.

"En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica", sostuvo la dirigencia del PAN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr