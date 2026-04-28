La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Estados Unidos está dando información sobre los agentes de la CIA que participaron en Chihuahua y que después fallecieron en un accidente, tras la nota diplomática que envió el gobierno de México.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá “la última palabra” sobre el caso.

“Están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen que claramente que ellos quieren respetar la ley y la Constitución en México”, dijo.

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“Se les hace saber que eso está fuera de la ley y ellos contestan ´nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México”, agregó.

“¿La última palabra sobre la investigación de lo que pasó en Chihuahua con estos dos agentes, la tendrá la Fiscalía General de la República?”, se le preguntó.

“Sí. Ellos tienen que seguir con las investigaciones, digamos. Nosotros, el gabinete de Seguridad llega hasta cierto punto, pero cuando hay la presunción de un delito, pues ya la Fiscalía tiene que seguir con la investigación”, respondió.

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Insistió en que lo que se le está diciendo a Estados Unidos es que “a México se le respeta” y que se busca que este sea “caso de excepción” para que no se vuelva a repetir.

Reiteró Sheinbaum Pardo que ante este caso en Chihuahua, las autoridades estatales tienen que cumplir con la ley: “Nosotros no estamos para vigilar a los gobiernos estatales, claro, a menos que cometan un delito”.

“El tema aquí es la violación a a una ley por parte de una autoridad nacional”, reiteró.

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