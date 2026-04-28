Martí Batres, director del ISSSTE, informó que para el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, en Morelos, se adquirió un acelerador lineal por 108 millones de pesos que “combate todo tipo de cáncer”.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Batres indicó que “se trata de un equipo muy moderno de radioterapia” y va a pasar de 10 mil a 16 mil 800 sesiones de tratamiento.
“Combate todo tipo de cáncer, pero especialmente se usa en nuestro caso para combatir cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata. Tiene una precisión no milimétrica, sino submilimétrica, alta precisión”,expuso.
“Es lo más avanzado que existe en este momento”, declaró al señalar que implicó una inversión de 108 millones de pesos y ocupa un espacio de 125 metros cuadrados.
“El ISSSTE se moderniza para atender mejor a sus pacientes”, comentó Martí Batres.
Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe
[Publicidad]
[Publicidad]