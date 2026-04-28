Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reportó una ocupación laboral a marzo de 60.2 millones de personas y aseguró que la pobreza laboral se encuentra en su punto más bajo con 32.3%.

En la conferencia mañanera de este martes 28 de abril en Palacio Nacional, Bolaños mencionó que hay 422 mil personas más en 2026, “que tienen una posibilidad de ingreso al mantener una ocupación”.

El secretario del Trabajo mencionó que México registra la tasa de desocupación más baja de todos los países de la OCDE: “Bajó a 2.4 en marzo, reflejando una reducción sostenida”.

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“Se mantiene en los niveles mínimos históricos”, dijo el titular de la STPS.

Apuntó que sectores como servicios, restaurantes y servicios profesionales siguen generando oportunidades con 240 mil personas ocupadas en un solo mes.

Destacó que desde enero de 2019 se han creado 6.9 millones de empleos, de los cuales 58% son formales (4 millones): “Más de la mitad de estos nuevos trabajos incluyen prestaciones, acceso a servicios de salud, mayor estabilidad, lo que se traduce en mayor seguridad para las familias”.

Estos datos, agregó Marath Bolaños, reflejan una economía dinámica, mejores condiciones y recuperación de empleo.

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Reportan 207 mil puestos de trabajo formal en lo que va del 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró la creación de 207 mil puestos de trabajo formal entre enero y marzo.

Indicó que, al cierre del 31 de marzo, se alcanzó la segunda cifra más alta de empleo formal para un mes de marzo, con variaciones mensuales por sector.

Señaló que existen fluctuaciones por factores estacionales y por eventos como la pandemia de Covid-19.

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Zoé Robledo. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Precisó que en los últimos 12 meses se han generado alrededor de 250 mil puestos de trabajo. Añadió que en marzo y en el acumulado del trimestre se reportó creación de empleo.

Detalló que el salario promedio diario de los trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 663.5 pesos, con un aumento de 44 pesos en los últimos 12 meses, equivalente a 7.1% en el salario de cotización.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que, entre enero y marzo de 2025 y el mismo periodo de 2026, se generaron 422 mil empleos.

Reiteró que marzo de 2026 registró el mayor número de empleos formales.

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