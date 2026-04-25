Más Información
Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril
Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad
Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo
Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso
Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido
Con datos correspondientes a marzo de 2026 de la ENOE, la población ocupada se ubicó en 60.2 millones de personas, manteniéndose por encima del nivel observado un año antes, con un crecimiento anual de 422 mil personas.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación se redujo a 2.4%, disminuyendo respecto al mes previo y manteniéndose en niveles bajos en perspectiva histórica. La tasa de subocupación bajó a 6.7%, reflejando una mejora mensual en la calidad del empleo disponible.
El empleo en el sector servicios continuó mostrando dinamismo, con un crecimiento mensual de 240 mil personas, destacando restaurantes, servicios profesionales y servicios diversos.
Lee también Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A
La tasa de informalidad laboral se mantuvo estable en 54.8%, mientras que la población ocupada total se mantiene en niveles elevados, consolidando la recuperación del empleo en el último año.
Desde enero de 2019, se han creado 6.9 millones de empleos, 58% de los mismos son formales (4 millones). Estos indicadores muestran una economía dinámica y robusta que permite el cuidado de empleos y el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país.
Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]