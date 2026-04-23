El personal ocupado en la industria maquiladora y manufacturera de exportación registró en febrero de este año una caída más, en este caso de 2.6%, para acumular 26 meses con retrocesos a tasa anual, según estadísticas del Inegi.

Esa tendencia se ha reflejado también en el cierre o salida de establecimientos del país.

Especialistas explicaron a EL UNIVERSAL que se registra un aumento en costos de operación, sobre todo en la frontera norte del país, donde el salario mínimo es casi 40% mayor al del resto del país desde hace seis años.

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Tijeretazos a la nómina

También se reporta el impacto de los aranceles que impuso el gobierno de la Unión Americana a las exportaciones nacionales, la inseguridad y la incertidumbre sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pero también se observa que llegó para quedarse la automatización de los procesos, lo que hace que las empresas del sector requieran menos personal.

Los datos del Inegi muestran que en febrero de 2026 había 6 mil 513 establecimientos registrados en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con un total de 3 millones 157 mil trabajadores, 2.6% menos respecto al mismo mes del año pasado. Además, las mayores caídas en el personal ocupado se dieron en la fabricación de equipos de transporte, seguida de la producción de prendas de vestir.

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Efecto perdurable

El socio líder del Segmento IMMEX de KPMG México, Mario Hernández, dijo en entrevista que lo que pasa en el empleo maquilador es que avanzan la automatización y la robótica, pero se suman otros factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump y los salarios que se pagan en la frontera Norte.

“Observamos que la tendencia es seguir la automatización, pase lo que pase, lleguemos a un acuerdo de aranceles o no, y aunque siga el T-MEC”, detalló.

Afirmó que “tenemos aproximadamente un año y medio con esta tendencia que, obviamente, está diferenciada entre ciudades, regiones e industrias”.

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Hernández explicó que la problemática también tiene que ver con el decreto salarial para la frontera norte del país, donde el salario de los trabajadores es 40% mayor que en otras zonas, y es la región donde hay más maquiladoras.

Así, el decreto fronterizo de salarios, IVA de 8% e ISR de 20% generaron “un efecto contrario desde el punto de vista de crecimiento del empleo, porque las empresas empezaron a ver que manufacturar en la frontera norte era más caro y se movieron a otras ciudades u otros países”, mencionó.

Algunas maquiladoras liquidaron a sus trabajadores, bajaron las cortinas y no volvieron a abrir, agregó Hernández.

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También hay un tema de tramitología, mencionó, porque antes la certificación IMMEX se obtenía en un promedio de tres meses, pero ahora tarda nueve meses o más.

Los aranceles que impuso EU a las exportaciones mexicanas “volvieron más caros los productos y, obviamente, perdieron competitividad”. Algunas empresas se adaptaron, pero hubo quienes se movieron a Centroamérica, Texas o California, donde recibieron incentivos fiscales, dijo Hernández.

Además, hay inversiones que se detuvieron desde antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ante la incertidumbre sobre la continuidad del T-MEC.

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“Las empresas también están automatizando procesos, utilizan mucha robótica, y aunque saben que es caro, ahorrarán dinero a mediano y largo plazos. Ya llegó una maquiladora a Nuevo León que operará sin trabajadores en las líneas de producción”, refirió.

El escenario de que no regresará la tasa cero de aranceles de EU contribuye a la incertidumbre, aunque empresas asiáticas pudieran considerar que les conviene producir en México, lo que podría revertir la caída del empleo maquilador.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, coincidió en que el retroceso que se registra en el empleo, sobre todo en las maquiladoras del norte del país, tiene que ver con factores que frenan la inversión y la contratación.

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Además de las dudas sobre la revisión del T-MEC y las tensiones comerciales por la política arancelaria estadounidense, mencionó el impacto de la inseguridad, así como los crecientes costos laborales y operativos.

Este fin de semana, EL UNIVERSAL informó que, según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), la entrada en vigor de aranceles de 25% a 35% a confecciones de países asiáticos encareció la importación de insumos y prendas, mientras “sigue habiendo una coladera” en la importación ilegal por diversas modalidades de contrabando.