La carga mental del cuidado no remunerado en México impacta de forma directa en la vida de millones de mujeres: 73% ha rechazado oportunidades personales o profesionales, 70% ha tenido que modificar su plan de vida y 62% reporta agotamiento emocional, de acuerdo con la primera encuesta nacional exploratoria elaborada por la Universidad Iberoamericana.

El estudio, desarrollado por el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), revela que la dimensión mental del cuidado —anticipar, planificar y organizar la vida cotidiana de otras personas— sigue fuera de las estadísticas, pese a sus efectos en el bienestar.

Con base en una muestra de 680 personas cuidadoras, cuyos resultados se expanden a una población estimada de 63 millones en el país, los datos muestran que el impacto del cuidado va más allá del tiempo o el esfuerzo físico.

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Trabajo doméstico. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Los efectos del cuidado y trabajo doméstico

Entre las mujeres cuidadoras, 63% señala que estas responsabilidades interfieren con su tiempo de descanso u ocio; 56% experimenta problemas de insomnio y 71% reporta malestar emocional. Los hallazgos evidencian una presión constante de organización, previsión y responsabilidad emocional que recae de manera desproporcionada en ellas.

“La conversación pública sobre el cuidado suele centrarse en cuánto tiempo se dedica a estas tareas, pero rara vez se habla de la responsabilidad mental que implica sostenerlas”, explicó Michelle Gama Leyva, directora del CECRIGE.

Añadió que esta carga implica estar permanentemente pendiente de necesidades ajenas: desde recordar citas médicas hasta organizar rutinas o resolver imprevistos, lo que tiene efectos concretos en la salud, el bienestar y las oportunidades de las mujeres.

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La investigación, liderada por Laura Pedraza Pinto, subraya que la gestión mental del cuidado constituye una dimensión poco estudiada del trabajo doméstico. “Anticipar necesidades, organizar recursos y coordinar tiempos también es trabajo, y recae sistemáticamente en las mujeres”, señaló.

Por su parte, Celia Arteaga Conde indicó que los resultados permiten observar desigualdades dentro de los hogares: mientras los hombres que cuidan suelen contar con mayor apoyo de sus parejas, muchas mujeres enfrentan estas tareas con redes limitadas, lo que incrementa la carga emocional.

El análisis se inserta en una discusión más amplia sobre bienestar y desigualdad. El economista Gerardo Leyva ha advertido que gran parte del bienestar social se produce mediante el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, aunque este permanezca fuera de los sistemas económicos tradicionales.

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El proyecto fue financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, con apoyo en el procesamiento y visualización de datos de su Dirección de Innovación Educativa. Como parte del estudio, se desarrolló un tablero interactivo para explorar los resultados y analizar distintas dimensiones del cuidado.

Los hallazgos buscan contribuir a la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado incorporando la carga mental, con el objetivo de visibilizar sus efectos y avanzar hacia una distribución más justa de estas responsabilidades.

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