El senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, criticó el candado en Morena que le impide ser candidato y acusó, sin mencionarla por su nombre, a la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

En un video difundido en sus redes sociales apuntó: “Soy de Morena pero tengo un impedimento, un estatuto a mi me prohíbe, porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense que paradoja, los que me fustigan, los que critican, es que estamos en contra del nepotismo, si pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

“Ahí hay una paradoja, una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos y leales. Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder”, apuntó en clara alusión a la familia Alcalde.

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Luisa María Alcalde Luján. Foto: Especial.

Sobre sus aspiraciones a ser candidato a gobernador de Guerrero, agregó: “En cuánto yo no diga que quiero, no tiene que haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto.

“Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para que nos quebramos la cabeza”, dijo el senador por Morena.

Recordó que hay un estatuto de Morena, pero aquí “nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ironizó.

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Dijo que otros, “no quiero dar nombres”, andan con las patrullas de la Guardia Nacional cuidándolos, “por qué y de qué los cuidan. Cuando una persona es limpia, anda solo y encaro mis problemas y si me toca me va a tocar”.

Recordó que muchos alcaldes, incluidos los de Morena, andan protegidos por policías.

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