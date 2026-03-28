Más Información

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica

Video. Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

Video. Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento

El senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de a su hija, Evelyn Salgado, criticó el candado en Morena que le impide ser candidato y acusó, sin mencionarla por su nombre, a la dirigente de ese partido, , de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

En un video difundido en sus redes sociales apuntó: “Soy de Morena pero tengo un impedimento, un estatuto a mi me prohíbe, porque mi hija es . Pero fíjense que paradoja, los que me fustigan, los que critican, es que estamos en contra del nepotismo, si pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

“Ahí hay una paradoja, una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos y leales. Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder”, apuntó en clara alusión a la familia Alcalde.

Lee también

Luisa María Alcalde Luján. Foto: Especial.
Luisa María Alcalde Luján. Foto: Especial.

Sobre sus aspiraciones a ser candidato a gobernador de Guerrero, agregó: “En cuánto yo no diga que quiero, no tiene que haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto.

“Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para que nos quebramos la cabeza”, dijo el senador por Morena.

Recordó que hay un estatuto de Morena, pero aquí “nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ironizó.

Lee también

Dijo que otros, “no quiero dar nombres”, andan con las patrullas de la Guardia Nacional cuidándolos, “por qué y de qué los cuidan. Cuando una persona es limpia, anda solo y encaro mis problemas y si me toca me va a tocar”.

Recordó que muchos alcaldes, incluidos los de Morena, andan protegidos por policías.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]