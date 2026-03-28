La ciudadana Karla María Estrella Murrieta, sancionada en 2024 por violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras, cuestionó la llegada de Rubén Jesús Lara Patrón al Comité Técnico de Evaluación, quien se encargará de evaluar los perfiles de los aspirantes para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por medio de redes sociales, la sonorense criticó la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados debido a que el magistrado fue parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) que la sancionó por una publicación en X hecha en febrero de 2024, donde acusa presunto nepotismo a la esposa del expresidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna y entonces precandidata a diputada federal por el PT.

"A este señor no solo le pareció correcto que tuviera que pedir disculpas por 30 días, pagar una multa, tomar cursos ¡pretendía actualizar quienes pueden ser sancionados por calumnia!. La ciudadanía no puede cometer calumnia, lo ha dicho una y otra vez la Sala Superior del TEPJF", escribió Estrella Murrieta en su cuenta de X.

Lee también Ellos son los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para elegir a consejeros del INE; tres fueron excandidatos en elección judicial

Agregó que es "preocupante" que quien elija a los próximos consejeros "tenga estas ideas represoras y antidemócratas", esto, debido a que el entonces magistrado votó a favor de la sanción pero se mostro con un voto concurrente, es decir, discrepó de algunas consideraciones de la sentencia, entre ellas, el estudio de la calumnia que se hizo para determinar que no existió en su publicación en X.

Finalmente arremetió contra la decisión cuestionando: "¿Por qué la JUCOPO lo consideró la persona idónea para decidir el futuro de los próximos procesos electorales?".

Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE (28/03/2026). Foto: Captura de pantalla

El caso de "Dato Protegido" y la sanción contra Karla Estrella

Karla Estrella fue sancionada en 2024 e incluida en el registro de violentadores de género por cuestionar en X el presunto nepotismo a Diana Karina Barreras. De acuerdo a la sentencia, la sonorense cometió violencia digital, mediática, psicológica, simbólica, análoga e interpósita persona en contra de la hoy diputada del PT.

Dentro de las sanciones contra Murrieta, se le impuso una multa, se le ordenó capacitación y sensibilización con lecturas, cursos de género y disculpas públicas por 30 días hacia Diana Karina Barreras a través de la red social X.

Lee también Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades

Diputada Diana Karina Barreras Samaniego. Foto: Congreso de Sonora

En sus disculpas incluyó la leyenda: "Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", ha publicado diariamente Karla Estrella". En respuesta, en redes sociales la diputada petista fue nombrada con el apodo de "Dato protegido", en referencia al caso de sanción que logró contra la ciudadana Karla Estrella.

Rubén Lara Patrón llega al Comité evaluador de nuevos consejeros del INE

Rubén Lara Patrón se desempeñó como magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral en el tiempo que se emitió la sanción a la ciudadana Karla Estrella y ahora forma parte del Comité Técnico de Evaluación para designar a los próximos tres consejeros del INE.

Dentro del Comité también se encuentran electas por la Jucopo, Marcela Elena Fernández Domínguez y Selene Cruz Alcalá, junto a Lara Patrón. Además de Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro