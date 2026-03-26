El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que, de 249 partidos políticos nacionales y locales obligados a presentar su diagnóstico sobre el uso del 3% del financiamiento público ordinario para el liderazgo político de las mujeres en 2025, sólo 169 cumplieron, es decir, un 68%.

A través de un comunicado, explicó que, ante la omisión de 80 institutos políticos, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo en el ámbito federal, así como 78 locales, la autoridad comicial dará vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar procedimientos por el incumplimiento de esta obligación legal.

El pasado 25 de marzo, EL UNIVERSAL reveló que, entre 2019 y 2025, Morena reportó un gasto de al menos 195 millones de pesos (provenientes del financiamiento destinado al liderazgo político de las mujeres) en el periódico “La Regeneración”, una edición con enfoque feminista de uno de sus principales órganos de difusión de propaganda: Regeneración.

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Inconsistencias y objetivos vagos

Durante la sesión ordinaria del INE de este jueves, Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que, con base en el Informe de los diagnósticos a los Programas Anuales de Trabajo del financiamiento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, recibido por el Consejo General del INE, la evaluación reveló fallas estructurales que limitan el impacto real de los recursos (más de 447 millones de pesos en los ámbitos nacional y local) “pues se detectaron inconsistencias en el reporte de datos de hasta un 60%, además de objetivos vagos y falta de indicadores medibles”.

Rivera detalló que el 75% del gasto se concentró en actividades de capacitación y formación, 20% en divulgación y difusión y sólo 5% en investigación, con acciones que se presentaron de forma discursiva, sin un análisis profundo sobre las desigualdades internas o de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Por ello, destacó que, bajo una perspectiva de mejora para 2026, el instituto solicitará a los partidos políticos transitar de un cumplimiento administrativo hacia una cultura de resultados, la cual garantice el acceso efectivo de las mujeres a la toma de decisiones.

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Morena destinó 195 millones para La Regeneración; hay 34 ediciones fantasma

El pasado 25 de marzo, esta Casa Editorial reveló que Morena reportó haber gastado al menos 195 millones de pesos en 47 números de su periódico “La Regeneración”. Sin embargo, según las páginas web del periódico, el partido solo ha publicado 34 ediciones.

Además, dictámenes de fiscalización del INE detectaron múltiples irregularidades vinculadas al gasto en el periódico entre 2019 y 2023, como una subvaluación en el costo de ejemplares, avisos tardíos para que la autoridad electoral pudiera verificar el tiraje y contenido no vinculado al objetivo del presupuesto designado.

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