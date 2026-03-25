Morena ha reportado un gasto de al menos 195 millones 57 mil 633 pesos para el periódico “La Regeneración” entre 2019 y 2025, de acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Aunque el partido señaló haber erogado recursos para 47 ediciones, las páginas web del medio indican que sólo se han publicado 34.

Además de esta inconsistencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado múltiples irregularidades relacionadas con el gasto del periódico, como subvaluación en el costo de ejemplares, avisos tardíos para que la autoridad electoral pudiera verificar el tiraje y contenido no vinculado al objetivo del presupuesto asignado.

El periódico nació en 2019 como una versión de Regeneración dirigido a la militancia femenina. En su primera etapa, el equipo editorial estuvo encabezado por Carol Arriaga. El primer ejemplar salió en julio de ese año y entre 2019 y 2022 se publicaron 22 números. El 15 de febrero de 2023 se anunció un relanzamiento del diario en un evento del Instituto Nacional de Formación Política del partido. Adriana Grajales Gómez, secretaria nacional de mujeres de Morena; Citlalli Hernández, entonces Senadora de Morena y Andrea Chávez, quien en ese momento era secretaria de comunicación del partido guinda, presentaron un nuevo diseño para el tabloide.

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Esta nueva fase redujo la frecuencia de publicación: en casi cuatro años solo se publicaron 11 números y una edición especial. Pese a ello, el periódico se anuncia como “posiblemente el periódico feminista más grande de América Latina”, según un video publicado en su sitio web. Actualmente, la dirección del medio quedó en manos de Alina Herrera.

Desde su creación, el periódico se financia a través del “gasto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”. La ley indica que este rubro debe equivaler al 3% del financiamiento ordinario anual de cada partido político, los cuales están obligados a transparentar este gasto a través de la PNT.

Las inconsistencias del gasto

Año con año, Morena entregó un Plan Anual de Trabajo (PAT) al INE donde proyectó el gasto que destinaría a cada edición de La Regeneración. Tanto en 2019 como en 2020, el partido registró que planeaba publicar seis publicaciones bimestrales del periódico, con presupuestos de 23 millones 569 mil 600 pesos y 25 millones 541 mil 600 pesos, así como metas de distribución de 29 millones 500 mil y 32 millones de ejemplares. Ambos montos figuran como ejercidos en la PNT, sin embargo, en una revisión realizada por este diario a las páginas web del tabloide, solo se localizaron cinco ediciones publicadas.

Para 2022, el plan cambió a una edición mensual, con una meta anual de 36 millones de ejemplares y un presupuesto de 48 millones 499 mil 200 pesos, monto que según la PNT sí se ejerció. No obstante, no se encontraron las versiones de agosto, octubre y noviembre. En 2023, el PAT sustituyó al diario por doce números de la Revista Voces Feministas del Ámbito Político, aunque en la práctica se publicaron seis ediciones bimestrales de La Regeneración.

En 2024, Morena reportó un gasto de 3 mil 829 millones 268 mil 400 pesos para 12 números mensuales del periódico. En septiembre se reportó un gasto de 3 mil 771 millones 483 mil 200 pesos, cifra atípica frente al resto de los meses, cuyo gasto máximo reportado fue de 5 millones de pesos. De las doce publicaciones registradas como hechas, solo se realizaron cuatro: las bimestrales de enero a junio y la mensual de diciembre.

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Registro de edición de la Regeneración de septiembre 2024. Foto: PNT

En 2025, el PAT contempló la reimpresión de ejemplares de enero a septiembre de 2024 en formato bimestral, con una meta de 7 millones 800 mil unidades por 55 millones 941 mil 918 pesos. Sin embargo, se identificó un número especial en octubre y, además, en la PNT se reportó nuevamente el mismo monto de 2024: 3 mil 829 millones 268 mil 400 pesos para 12 tomos mensuales.

“La comisión de igualdad de género y no discriminación revisa los planes de trabajo, les hacen observaciones y los devuelven a los partidos; sin embargo, ellos pueden hacerle modificaciones en cualquier momento”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL la consejera electoral del INE, Dania Ravel.

La funcionaria considera que las modificaciones al PAT tendrían que ser excepcionales. “No debería ser lo ordinario y mucho menos con los recursos que tienen que ver con el gasto de las mujeres, que requieren una planificación”, subrayó.

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Las irregularidades

Desde 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE ha detectado irregularidades en La Regeneración que no fueron atendidas. Anualmente, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE emite un dictamen sobre los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales.

En 2022, el INE determinó que el partido omitió acreditar el grado de cumplimiento, impacto y resultados de 13 proyectos destinados al liderazgo político de las mujeres. La autoridad electoral detectó que, a pesar de que se ejercieron 53 millones 836 mil 760 pesos, no se presentaron documentos que demostraran el impacto de estas actividades, incluyendo 10 numeros de La Regeneración.

En 2021, el INE detectó una presunta subvaluación por más de 9.3 millones de pesos en la impresión de los periódicos Regeneración y La Regeneración. Mientras la autoridad electoral identificó que el precio de mercado por ejemplar debería ser de al menos 2.78 pesos, Morena reportó haber pagado 1.85.

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En 2022, el Movimiento de Regeneración Nacional omitió notificar formalmente la cancelación de tres ediciones de La Regeneración (agosto, octubre y noviembre).

Otra de las irregularidades más recurrentes fue que 2020, 2022 y 2023, el partido omitió avisarle a tiempo al instituto para verificar el tiraje del periódico. En 2020, el partido alegó que por la pandemia tuvo que enviar las invitaciones de verificación vía correo electrónico, pues las oficinas estaban cerradas. En 2022 y 2023 notificó las impresiones con apenas un día de antelación, cuando la ley exigía cinco. Morena argumentó que la extemporaneidad es "información diversa" y no una falta, pero el INE recalcó que esta práctica obstruye directamente la función de vigilancia sobre el uso del dinero público.

Por otro lado, la UTF realizó observaciones al partido por tratar temáticas ajenas al liderazgo político de las mujeres: el ejemplar de septiembre de 2022 abordaba temas como el orgasmo femenino, ciberbullying y la reforma electoral, por lo que el INE determinó que los temas no aterrizaban en la creación de habilidades político-electorales y rechazó la vinculación de 5.9 millones de pesos. Esta sanción tuvo repercusiones el año siguiente, pues el partido pretendía usar 1.2 millones de pesos de recursos para fletes terrestres, con el fin de distribuir la edición rechazada por el INE.

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EL UNIVERSAL revisó los recursos de apelación presentados por el partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las observaciones del INE. En todos los casos, el Tribunal Electoral le dio la razón a la autoridad electoral, calificando los argumentos del partido como “infundados e ineficaces”.

Irregularidades detectadas por el INE para La Regeneración en 2021 Foto: Captura de Pantalla

Poca difusión

Las redes sociales del periódico han presentado poca actividad. En X e Instagram sus últimos posteos fueron en 2022. Su cuenta de Facebook estuvo activa hasta 2024. Las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política también han hecho difusión del periódico, pero con poca consistencia.

El Programa Anual de Trabajo de Morena para este 2026 contempla la distribución en el territorio nacional de 2 millones 600 mil ejemplares cada dos meses, con un presupuesto contemplado de 67 millones 263 mil 387 pesos. Para el primer trimestre del año ya debería circular la edición de enero-febrero 2026; sin embargo, la estructura de Morena a nivel nacional sigue distribuyendo y promocionando material del año pasado.

Adriana Grajales Gómez, secretaria de mujeres del Comite Ejecutivo Nacional del Partido, publicó imágenes en sus redes sociales el 6 de febrero y el 1 de marzo donde se promociona la edición número 11 de octubre de 2025. A nivel estatal, la situación se repite en Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro. Militantes locales compartieron en sus redes fotografías de brigadas en tianguis y municipios realizadas entre el 7 de febrero y el 14 de marzo de 2026. En todos las imágenes publicadas, el material entregado a la ciudadanía es el número 11 de octubre de 2025.

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EL UNIVERSAL acudió el pasado 17 de marzo al Comité Ejecutivo Nacional del partido para solicitar ejemplares recientes del periódido feminista. El personal de recepción, tras una breve búsqueda, no encontró ninguna copia.

Esta Casa Editorial solicitó la postura del partido sobre las irregularidades asociadas al diario a Camila Martínez, secretaria de comunicación de Morena y a Adriana Grajales Gómez. En respuesta, ambas pidieron a este diario envíar una solicitud de información a través de la PNT.