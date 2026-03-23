La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes a iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y reformar disposiciones de las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, en materia de derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes.

Dichos dictámenes serán discutidos y, en su caso, aprobados por el pleno, en la sesión ordinaria que se celebrará mañana.

Esta nueva legislación establece que se debe conservar la cuota de pantalla para el cine mexicano, impulsar mecanismos de financiamiento y asegurar condiciones más equitativas para su exhibición.

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El diputado Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que luego de la desaparición de fideicomisos, el amparo en revisión 357/2022 permitió restituir estímulos fiscales y financieros destinados a la industria, debido a lo que consideró que la propuesta responde a la necesidad de impulsar y consolidar su desarrollo.

La diputada Mónica Fernández César, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), afirmó que la iniciativa presidencial fortalece al cine y a la industria audiovisual a través de una actualización necesaria tras la desaparición de fideicomisos y la restitución de estímulos a partir del amparo 357/2022. Indicó que impulsa el desarrollo del sector, promueve incentivos fiscales y financieros, y responde a la necesidad de consolidar al cine mexicano como un motor cultural y económico del país, por lo que manifestó su voto a favor.

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