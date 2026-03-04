Luego de años de mesas y pláticas, la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual ya se encuentra en la Cámara de Diputados, resaltando el tiempo en pantalla que debe permanecer una cinta mexicana y el apoyo obligatorio del Estado a la producción nacional de manera anual y progresiva.

El documento, disponible en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja, será ahora analizado y discutido en Comisiones, para luego subir al pleno y ser votado; posteriormente debe ser enviado al Senado para su ratificación o devolución. Se espera quede todo en el actual periodo de sesiones.

La actual Ley data de 1992, pero la más reciente reforma es de 1999.

El artículo 25 de la iniciativa aclara una preocupación de la comunidad cinematográfica desde hace tres décadas, cuando se firmó el entonces Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, dejando sólo el 10% de tiempo en pantalla para cine nacional.

Desde entonces la comunidad cinematográfica ha dicho que no se cumple y exhibidores han señalado que sí, utilizando modelos matemáticos.

Ahora la iniciativa plantea que el 10% se tomará del número total de exhibiciones ofrecidas en cada sala o complejo cinematográfico que opere en el país. Es decir,por cada 100 funciones, 10 deben ser mínimo de producciones locales.

Lee también: Iniciativa de Ley Federal de Derechos de Autor apoya a disqueras, pero no a los artistas

El documento subraya que los horarios establecidos deben ser equitativos (con las producciones extranjeras). Y resalta la obligatoriedad que todo título nacional debe tener una publicidad mínima de 14 días antes de su lanzamiento y en salas debe quedar a disposición del público, por lo menos dos semanas.

La Secretaría de Gobernación será la facultada para verificar se cumpla con la ley y, en su caso, sancionar a los infractores.

La iniciativa contempla como castigo desde un apercibimiento, pasando por una multa de 15 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida, hasta una clausura temporal o definitiva del cine, complejo exhibidor o sala alternativa.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que reúne a distribuidores, exhibidores, productores y prestadores de servicios, asegura que se cumplirá lo que diga la ley y su reglamento.

“Todavía estamos esperando que se apruebe la ley por el Congreso y después se tendría que publicar el reglamento. Los exhibidores cumplirán con lo que diga la ley y el reglamento. En este momento no hay mucho más que se pueda hablar sobre ese tema”, expresó a EL UNIVERSAL.

Las plataformas digitales también son tocadas en el artículo 26, el cual las obliga a tener una sección relevante que permita acceder con facilidad a títulos nacionales.

Consolidación y apoyo

Desde el 2020, cuando por iniciativa presidencial desaparecieron el Fidecine y Foprocine, figuras que por dos décadas habían apoyando medio millar de producciones, no hay seguridad en el respaldo federal al cine nacional.

En 2021 se creó el Focine como una forma de hacer las funciones de las figuras extinguidas, pero tampoco está en la ley actual, por lo que en cualquier momento puede desaparecer.

La iniciativa, en su artículo 35, ya menciona al programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) como la figura que el Instituto Mexicano de Cinematografía utilizará para apoyar al cine.

“Las asignaciones destinadas al fomento y la promoción del cine y el audiovisual se incrementarán progresivamente conforme a la disponibilidad de recursos del Estado”, se lee.

rad