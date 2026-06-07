¿Estás buscando un plan no muy lejos de la Ciudad de México y que esté lleno de aventuras y naturaleza? Entonces debes conocer los Prismas Basálticos en el pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en el estado dwe Hidalgo.

Este destino es considerado una de las 13 maravillas naturales de México. Y con tu boleto puedes acceder a diversas actividades, recorridos y experiencias.

¿Qué actividades se pueden hacer en los Prismas Basálticos?

Formados a partir de una explosión volcánica, estas columnas hexagonales fueron descubiertas hace más de 200 años por el explorador y científico alemán Alexander von Humboldt.

Hoy en día, los famosos Prismas Basálticos en Huasca sigue atrayendo a visitantes por su paisaje casi irrepetible y sus actividades.

Los Prismas Basálticos son una formación natural descubierta hace más de 200 años. Foto: Facebook Prismas Basálticos Huasca, Estado De Hidalgo

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Sus imponentes columnas de roca cubren la barranca de Santa María Regla, pero la experiencia se lleva a otro nivel con las cuatro cascadas que aparecen en época de lluvias y que puedes ver en cualquiera de los miradores del Centro Turístico Prismas Basálticos, y desde el puente colgante que pasa por encima de ellas.

En el centro turístico se ofrecen estas atracciones:

Recorridos guiados por los Prismas Basálticos

Paseos en lancha por La Presa San Antonio

Zona con juegos infantiles

Paseos en cuatrimoto

Tirolesa

Canchas deportivas

Albercas

Zona de gotcha

Y si la aventura te despierta el apetito, aquí hay opciones de pequeños restaurantes con antojitos mexicanos, como lostlacoyos y quesadillas, una deliciosa trucha al gusto o una carnita asada con guarniciones.

En el parque de los Prismas Basálticos puedes disfrutar opciones de cocina local. Foto: Facebook Prismas Basalticos Huasca, Estado De Hidalgo

¿Qué incluye la entrada a los Prismas Basálticos de Hidalgo ?

La entrada a los Prismas Basálticos tiene un costo de $100 pesos por persona e incluye:

Estacionamiento

Acceso al puente colgante

Acceso a las áreas verdes

Ingreso a los juegos infantiles, por si vas con pequeños

Acceso a los miradores

Avistamiento de cascadas

Hay actividades que tienen un costo extra:

Tirolesa chica: $150

Tirolesa extrema: $300

Lanchas (de 1 a 5 personas): $300

Campamento: $200 por persona

Cabañas: desde los $1,500 hasta los $3,000 por noche

Alberca: $50

Desde el puente colgante tendrás una vista completa de los Prismas Basálticos. Foto: Facebook Prismas Basálticos Huasca, Estado De Hidalgo

¿Cómo llegar a los Prismas Basálticos desde CDMX?

Partiendo desde la CDMX, este destino se encuentra a unas 2 horas en auto.

El Centro Turístico Prismas Basálticos abre todos los días de 09:00 hasta 20:00 horas.

Las rutas más fáciles para llegar son:

En automóvil: toma la carretera México- Pachuca, dirígete al Corredor de la Montaña/Real del Monte y sigue las señalizaciones hasta la desviación a Huasca de Ocampo. La única caseta que se paga es Ojo de Agua y tiene un precio de $72, según la SCT).

En autobús: desde la terminal Central del Norte, toma un autobús rumbo a Pachuca (con costo aproximado de $144 en viaje sencillo, según la empresa ADO). En la terminal toma un taxi o una combi que te lleven al centro de Pachuca. Ahí puedes tomar un colectivo hacia los Prismas Basálticos.

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