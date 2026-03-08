Más Información

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

Esto es un acontecimiento: Eduardo Milán comenta El crítico sin estatua de Christopher Domínguez

Luego de que la comunidad cinematográfica nacional ha conocido la iniciativa de la nueva , ahora en Cámara de Diputados, algunas voces han encontrado en el tema del doblaje, lo que consideran una ambigüedad.

Y es que la ley no especifica porcentajes máximos de copias a los que puede acceder un título, por lo que miembros de la comunidad temen que haya cintas extranjeras que no puedan ser vistas en su idioma original.

Confían en que alguien, alguna voz con autoridad y conocimiento sobre el tema en la Cámara de Diputados se de cuenta de eso o, en su defecto, sea detallado en el reglamento que acompañe a la ley cuando sea aprobada.

A Silvana Estrada ya no cualquiera le toma la foto

Silvana Estrada decidió poner orden en algo que durante años dejó fluir: su imagen. La cantante veracruzana ahora es mucho más selectiva con las entrevistas y, sobre todo, con quién la fotografía.

“Es que a Silvana le gusta identificarse con la foto y la persona que la va a tomar”, explicó su manager, Edwin Erazo, luego de que se solicitara retratarla antes de sus presentaciones en el Teatro Metropólitan. Dicen en su equipo que no es por diva, sino una cuestión de afinidad artística, ¿será?

Enjambre dice que nunca estuvo de moda… aunque media generación los vistió

Para Julián Navejas, de Enjambre, la banda nunca ha sido parte de una moda. Según él, el grupo simplemente ha existido al margen de lo que dicte la industria musical, conectando con su público sin depender de tendencias.

La postura suena muy Enjambre: orgullosamente fuera del radar mainstream. El detalle es que varios fans no compran del todo esa versión. Quienes vivieron la época de “Daltónico” recuerdan otra cosa: playeras de la banda en escuelas, “Dulce Soledad” sonando en pasillos y más de un adolescente dedicando “Impacto” como si fuera himno generacional. Quizá ellos digan que nunca fueron moda, pero para buena parte del indie mexicano de lo vio diferente.

[Publicidad]