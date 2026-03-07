Más Información

Timothée Chalamet dice que “a nadie le importa el ballet y la ópera" y Alondra de la Parra le responde: “¡Está muy vivo!”

Las mujeres se empoderan con la danza, afirma Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folklórico de México

Inauguran FIL Coyoacán

“Vida familiar no debería ser un dilema”; investigadoras hablan de la desigualdad de las mujeres en sus campos

La UNAM: Lugar de encuentro, crecimiento y desarrollo

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

El actor Corey Parker, conocido por participar en diversas películas y series de televisión, falleció a los 60 años en Memphis, Tennessee, tras una larga lucha contra el cáncer, informó su tía Emily Parker a TMZ.

Aunque no se ha dado a conocer el tipo de cáncer que padecía, su muerte ha causado conmoción entre seguidores de su trabajo. Parker inició su carrera en el cine a mediados de los años 80 y destacó con su papel de Pete en "Viernes 13, Parte V: Un nuevo comienzo", además de aparecer en el drama romántico "Nueve semanas y media", protagonizado por Kim Basinger.

En 1992 obtuvo su primer papel estelar en la comedia "Flying Blind", donde actuó junto a Téa Leoni, interpretando a un universitario torpe que inicia una relación con un personaje rebelde.

También fue recordado por su participación recurrente en "Will & Grace", donde dio vida a Josh, uno de los novios de Grace. A lo largo de su carrera participó en producciones como "Biloxi Blues", "White Palace", "Love Boat: The Next Wave", "Nashville" y "Blue Skies".

En años recientes se dedicó a la enseñanza de actuación y trabajó como asesor en series como "Sun Records" y "Ms. Marvel". Provenía además de una familia ligada al espectáculo: su madre, la actriz Rocky Parker, quien estuvo casada con Patrick Dempsey, y su hermana Noelle también se dedicaron a la actuación.

