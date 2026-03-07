A más de un año de anunciar su compromiso, Lady Gaga compartió actualizaciones de su matrimonio con el empresario tecnológico Michael Polansky. Durante este tiempo, la pareja se ha dedicado a visitar diversas partes del mundo, mientras se prepara para la ceremonia, que según la cantante, ya está muy cerca.

Lady Gaga hace "abracadabra" en la radio

La intérprete de “Poker Face” apareció de manera inesperada durante una emisión especial de iHeartRadio, presentada por Bruno Mars, en la que se hizo pasar por una oyente anónima. Sin embargo, su voz delató su identidad:

“Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos vamos a casar pronto. Estábamos esperando que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros”, comentó Gaga.

Lee también: Muere Corey Parker, actor de "Will & Grace" y "Viernes 13"; tenía 60 años

Mars, quien promociona su nuevo álbum The Romantic, reconoció a su amiga y respondió con humor, dedicando a la pareja la canción “Risk It All”, la pista número uno de su disco.

LADY GAGA SAID TO BRUNO MARS SHE IS GETTING MARRIED SOON OMG 😭 pic.twitter.com/EZOW1GiKD0 — Gaga Crave 🌷 (@AMENARTPOP) March 6, 2026

Detalles sobre la boda

Aunque la pareja ha mantenido en secreto detalles como la fecha exacta y el lugar, Polansky declaró a Rolling Stone y otros medios que probablemente aprovecharán los descansos de la gira de Gaga, que concluirá en abril. En varias ocasiones ya han estado tentados a celebrarla cualquier fin de semana.

Gaga y Polansky fueron vinculados desde 2019, cuando fueron fotografiados juntos durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas, y comenzaron a aparecer frecuentemente en público. Incluso pasaron tiempo juntos en la casa de Gaga en Malibú durante la pandemia. Finalmente, oficializaron su compromiso en 2024, durante los Juegos Olímpicos, cuando Gaga presentó a Polansky como su prometido.

Lee también: Premios Oscar 2026: ¿Dónde ver todas las películas nominadas?

Una propuesta poco convencional

La cantante también reveló detalles de la propuesta, que fue romántica pero inesperada. En entrevista con E! News en enero de 2026, contó que Polansky le preguntó:

“Si alguna vez te propongo matrimonio, ¿cómo lo hago?”

Gaga respondió que tomara una brizna de hierba del patio trasero y la colocara en su dedo anular. “Y lo hizo. Lo hizo cuando me propuso matrimonio”, contó.

El anillo improvisado posteriormente fue reemplazado por un corte ovalado de aproximadamente ocho quilates, valorado en unos $578 mil dólares. Sin embargo, Gaga ha dicho que el primer anillo sigue siendo muy especial, ya que en el patio trasero de su hogar ha vivido juntos algunos de sus momentos más felices y difíciles.

Lee también: Laura Flores se somete a cirugía estética a los 62 años para rejuvenecer: "porque quiero y puedo"