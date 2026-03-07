Más Información

La mirada de luce diferente, la actriz de 62 años no esconde el motivo, se sometió a una blefaroplastia es una cirugía estética y funcional que elimina el exceso de piel, músculo y grasa de los párpados superiores e inferiores.

Esta intervención rejuvenece la mirada, corrige los párpados caídos y bolsas, y a menudo mejora el campo visual.

Flores, quien está en plena gira teatral con "Perfume de Gardenia" y musical junto a su colega Alejandra Ávalos, compartió que se sometió a esta intervención por mero interés estético, no por salud, pues en su caso, el exceso de piel en el párpado no le impedía la visión.

"En mi caso fue quitar ese exceso de piel y entonces tu ojo se ve fresco; lo hice por estética , porque quiero y puedo, mis ojos se ven más despejados entonces te da una mirada más fresca y te ves más joven", explicó.

Recientemente, la actriz habló abiertamente sobre la alopecia que padece por cuestiones genéticas, y en noviembre de 2025 se sometió a un trasplante de cabello, lo que dijo, le daría más seguridad.

Flores ha estado en medio de la polémica desde que terminó su breve romance con el comunicador Lalo Salazar, pues su truene no se habría dado en los mejores términos.

Dicho romance volvió a dar de qué hablar porque Laura Flores fue desinvitada de un evento al que también asistió su ex Lalo Salazar.

