El 2025 fue un año de intenso trabajo para Laura Flores, marcado por su participación en una serie, una telenovela y nuevos proyectos musicales. Sin embargo, también enfrentó un momento amargo tras su ruptura con el periodista Lalo Salazar, una relación en la que se le veía profundamente enamorada.

Laura Flores y Lalo Salazar terminan su noviazgo, el cual duró casi cuatro meses. Foto: Instagram

Al hacer un balance de lo vivido durante el año, la actriz y cantante se sinceró sobre su vida personal y habló de su disposición para volver a enamorarse en 2026. “Sí, hoy no, pero claro que sí. Yo estoy viva y tengo mi corazón y mis sentimientos”, expresó en una entrevista con Sale el Sol.

La intérprete de “Te felicito” aclaró que no desea estar sola, pero tampoco quiere estar “mal acompañada”. Además, compartió que atraviesa un momento de gratitud, pues considera que recibió muchas bendiciones y siente que la vida le sonríe. “Me sonríe a mí, le sonríe a Lalo y que nos sonría a todos”, comentó.

Actualmente, Lalo Salazar mantiene una nueva relación sentimental. Mientras tanto, Flores se encuentra enfocada en su carrera y en su familia, ya que recientemente logró adquirir una casa cerca de Orlando, Florida, para estar más cerca de la universidad donde estudian sus hijos.

Una relación corta pero intensa

Laura Flores y Lalo Salazar se conocieron en el año 2000 durante una emisión del programa "Hoy", encuentro que derivó en una amistad. A principios de 2025, la actriz acudió como invitada al programa "Despierta", donde el periodista es conductor, y fue entonces cuando iniciaron una relación sentimental.

El romance se hizo público a finales de febrero y duró casi cuatro meses. Durante ese tiempo, la pareja compartía fotografías de sus momentos felices en redes sociales. No obstante, el final de la relación fue especialmente difícil para Laura.

Tras la ruptura, surgieron diversas especulaciones sobre los motivos de la separación, desde una supuesta propuesta de matrimonio por parte de la actriz hasta desacuerdos relacionados con la compra de un departamento. Fue el 9 de junio cuando Laura emitió un comunicado anunciando el fin del noviazgo.

Posteriormente, en una entrevista con "De primera" mano, la actriz reveló que desconocía con certeza la razón de la ruptura, aunque considera que pudo estar relacionada con un episodio de salud que atravesó. Explicó que padece ataques de hipoglucemia, una condición que provoca una baja repentina de azúcar en la sangre.

“Me dan a veces ataques de hipoglucemia, se me baja el azúcar y te pones muy nervioso, muy ansioso; se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal”, relató. Laura señaló que, al sentirse desesperada, pidió comida de manera urgente porque temía desmayarse. “Creo que lo asusté por cómo lo dije”, reconoció.

Según contó, Salazar le pidió que no le gritara, a lo que ella respondió que no era su intención y se disculpó. Aunque después del episodio se sintió mejor, el periodista dejó de comunicarse con ella e incluso la habría bloqueado.

Laura Flores confiesa que buscaba sólo felicidad y estabilidad con Lalo Salazar. "Tenemos más pasado que futuro", solía decirle al periodista, con quien duró tres meses.

Entre lágrimas, Laura expresó su sorpresa por lo intenso que fue el romance y por la ilusión que llegó a sentir. “No sucedió y tampoco es que yo me haga la víctima. Aquí no hay malvados. Yo no soy la princesa ni la víctima y allá no hay ningún villano”, afirmó.

La actriz añadió que, posterior a la ruptura, se sintió como si estuviera en caída libre y que fue una experiencia inesperada.

Asimismo, luego de los ataques que recibió Laura por los rumores en torno a la relación, Lalo Salazar salió en su defensa, asegurando que ella es una gran mujer y expresando su respeto. Asimismo, según su versión llegaron a un acuerdo para terminar la relación.