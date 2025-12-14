Más Información

sigue guardando el mejor recuerdo de , con quien sostuvo un romance que, aunque corto, causó tanta aceptación entre los seguidores de la que, luego de meses de la ruptura, hay quienes siguen asociándolos y guardando las esperanzas de que, un día, se den una segunda oportunidad.

A poco de que acabe el año, el presentador de noticias cuenta que fue un año muy gratificante pues, a pesar de que tuvo malas rachas, fueron más los buenos momentos que guarda del 2025; uno de ellos, su relación con Laura Flores, como reconoció al canal de noticias de Tony Stars.

"Increíble, un año muy padre, Laura es una mujer increíble, me encantó haber tenido esta relación ella, aprendí mucho con ella, es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito".

Salazar se refirió muy positivamente a la actriz, pues a pesar que, desde hace meses, perdió toda comunicación con ella, no olvida los buenos momentos que compartieron durante su novizago, el cual duró poco más de tres meses.

"Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigue queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigue queriendo, de que la sigue admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella", ahondó.

También descartó que, en un futuro, intenté darse otra oportunidad de la actriz, así como negó los rumores de que, la presunta agresividad de la Laura, fuera el motivo de su separación.

"Ni eso de que me fui sin decir adiós, para nada, mi mensaje para ella, es gracias, Laura, por todo lo que vivimos juntos, nos va a ir bien a los dos", aclaró.

También confirmó que la joven con la que fue captado, hace unas semanas, sigue siendo la mujer con la que tiene puesto su interés, sin embargo, reconoció que aún no se concreta una relación formal.

