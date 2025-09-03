Más Información

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

niega haber tenido la intención de obsequiarle un departamento a , durante la época en que todavía eran pareja. La actriz defiende al comunicador y afirma que no necesita que nadie le dé ese tipo de detalles pues, a pesar de las diferencias que los separaron, reconoce que es un hombre independiente y muy trabajador.

La cantante tuvo un encuentro con algunos medios de comunicación, a propósito del estreno del videoclip de "Hoy me falta el aire", su más reciente tema.

Y, si bien, la relación que compartió con Salazar finalizó hace tres meses, sigue siendo uno de los temas más recurrentes por los que es cuestionada, por lo que no causó sorpresa cuando se le preguntó por el departamento que, presuntamente, habría tratado de regalarle a su ex.

Flores no sólo negó esa información, sino que, además, salió en defensa de Lalo, afirmando que, a pesar de que no tuvo el mejor comportamiento, cuando decidió terminar la relación que los unió, reconocía que era un hombre de trabajo, que no necesita que nadie le haga ese tipo de detalles.

"Hubo gente que dijo que yo le quería regalar una propiedad, yo sí saco la cara para decirles que el señor Eduardo Salazar ha trabajado toda su vida, es un señor y no necesita que venga una mujer a regalarle nada, no necesita quien lo mantenga, entonces yo, me atrevo a defenderlo públicamente, porque no se vale; si él, no dice nada, ni para bien ni para mal, cada quien su vida", señaló.

Tras afirmar que, en ella, no hay ningún sentimiento negativo ni dejo de resentimiento, también expresó que sigue viendo a su ex como un "caballero" y, cuando la reportera de "Todo para la mujer" lo denominó como "el innombrable", Flores pidió a la prensa que no se exprese así de él.

"¿De dónde sacas eso?, no le digan así de feo, Eduardo es un periodista muy serio, que tuvimos nuestras diferencias, las tuvimos, que me dolió, claro que me dolió, pero en mi cabeza, ni en mi soledad e intimidad, me he atrevido a insultarlo o pensar cosas oscuras, no se lo merece", indicó.

También aclaró que, a pesar de que ya sanó y que sigue teniendo en el mejor de los conceptos a Salazar, piensa que, lo correcto, es mantener distancia y evitar cualquier tipo de contacto o búsqueda de entablar una amistad".

"Honestamente, yo creo que así estamos bien, hay que ser muy selectivos en esta vida, con todo respeto", puntualizó.

