El cumpleaños de Laura Flores se celebró en pleno rodaje de “Los hilos del pasado”. Hubo lo típico: pastel, velas y agradecimientos, pero también caras largas entre camarógrafos y gente del equipo técnico que no pudieron continuar con la grabación. La actriz apenas tomó unos minutos para dedicar palabras y atender a los medios, pero el ambiente se tensó entre los que vivieron el momento como algo superfluo… que les sumó horas laborales. Incluso, cuando el programa de casa, “Hoy”, le pidió un saludo, el director de audio de plano se la llevó sin dar explicaciones. Al final, lo que debió ser festejo dejó a la producción con la sensación de que, entre tanta miel, alguien se quedó sin rebanada.

Iván Amozurrutia, de galán se graduó de medicina… en la Universidad Netflix

¿Quién dice que los galanes y actores no pueden ser estudiosos? En “Mal de amores”, la próxima serie de Netflix basada en Ángeles Mastretta, Iván Amozurrutia no se conformó con aprender su guion: asegura que investigó, tomó notas históricas y hasta practicó con instrumental médico de época. Todo para encarnar a Antonio Zavalza, un joven atrapado entre pasiones y los ideales de la Revolución. “Me siento muy orgulloso, porque lo hicimos con un amor, con un alma, de verdad”, dijo. Aún falta para el estreno, pero el galán ya adelantó que la serie tiene historia, romance y drama… con sabor mexicano. Y que a veces, ser aplicado paga más y mejor que ser sólo guapo.

Iván Amozurrutia decidió llevar más allá su preparación actoral. Foto: Instagram

A Ana de la Reguera le dan flojera las alfombras… prefiere las causas sociales

En la presentación de “Dreams”, la nueva película de Michel Franco, Ana de la Reguera dejó claro que lo suyo ya no es tanto posar en alfombras rojas. La actriz veracruzana confesó que su compromiso está con las historias que importan: migración, conciencia social y las realidades que atraviesan al mundo. “Siempre hemos hecho muchas historias al respecto, porque siempre son relevantes en cualquier momento”, dijo a EL UNIVERSAL. Ahora, dicen algunos, hay que ver si sus siguientes apariciones en este tiempo de eventos cumple su causa, o regresa a red carpets del tipo “Nacho Libre” del futuro.

La actriz prefiere comprometerse con las causas sociales. Foto: CLASOS

