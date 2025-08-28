Manuel Mijares cambió su estilo musical… y ahora también su físico. En redes sociales compartió una foto donde luce, dicen los segiudores ¡unos 45 kilos más delgado! Más esbelto incluso que en sus primeros años como “Soldado del amor” en los 80.

La reacción fue inmediata: algunos aplaudieron la disciplina y la transformación; otros aseguraron que con la pérdida de peso aparenta más de sus 67 años: “¿Todo bien en casa?”, le escribieron. La renovación incluye vestuario lleno de brillos y cortes arriesgados, un contraste con sus clásicos trajes oscuros. Para bien o para mal, el cambio convirtió a Mijares en tendencia y recordó que, a veces, la reinvención también da para hacer show.

Esta fue la imagen que desató el debate en redes. Foto: Especial.

Lee también El ‘Burro’ Van Rankin presume historias… y amenaza con un libro

Edwin Luna y los tatuajes que lo paran en la frontera

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey habló con franqueza sobre los tatuajes que cubren su cuerpo y que hoy son motivo de plática con su hija adolescente, Dasha Yulied. Le advirtió que marcarse la piel sigue siendo estigma, pese a que él mismo empezó a los 17 años.

Edwin recordó que mientras no se tatuaba las manos no había problema, pero desde que lo hizo migración en Estados Unidos lo ha detenido más de una vez. “Me ven, me preguntan a qué me dedico, me cuestionan más”, relató. Consciente de la doble moral, Edwin no prohíbe a su hija, aunque le deja claro que un tatuaje todavía pesa más en la percepción de los demás que en la piel.

Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey. Foto: Tomada de Instagram

Rita Macedo, entre la tragedia y el carácter: “Bastante coda era para tener deudas”

La vida y muerte de Rita Macedo sigue generando especulaciones. A raíz de “Mujer de papel”, libro de Cecilia Fuentes (hija de la actriz y del escritor Carlos Fuentes), volvieron las teorías sobre las causas que llevaron a la estrella a quitarse la vida en 1993.

En un live, Cecilia y su hermana Julissa frenaron rumores: no hubo enfermedad terminal ni deudas imposibles. “Bastante coda era, como para que tuviera deudas”, dijo Cecilia, recordando a una madre estricta con las finanzas y con carácter propio. Eso sí. Lo que para muchos fue misterio, para sus hijas es historia íntima que no se resuelve con rumores fáciles.

Lee también “Sor Dalilah” revela presupuesto de comida de LCDLF