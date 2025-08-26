Durante una plática en la cocina, “Sor Dalilah”, como se le conoce en “La Casa de los Famosos México” le preguntó a Mar Contreras: “¿esta semana sí tenemos medio sueldo, verdad?”, lo que dejó confundida a la actriz. Tras una pequeña explicación en la que su compañera le confirmó, Contreras respondió: “ah, sí, 6 mil nada más”.

Se estima entonces que el presupuesto, cifra que no suele revelar la producción de Televisa, es de 12 mil pesos semanales. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos del gobierno, una comida para seis personas a la semana oscila entre los 3 y 4 mil pesos, los participantes tienen disponible poco más del doble en relación a una casa mexicana promedio

Después de que “Chespirito: sin querer queriendo” dejara a Graciela Fernández como víctima de la fama y de Florinda Meza, Paulina Gómez Fernández recordó a su mamá y primera esposa del actor y productor, a 12 años de su fallecimiento. La hija de Chespirito y quien por cierto hizo el guion de la serie y en todo momento se mantuvo al margen de las entrevistas, compartió un par de fotografías con la frase: “12 años, má… ¡Y estás tan presente! (17 de septiembre de 1937 - 15 de agosto de 2013”).

La escritora aprovechó para compartir imágenes de una serie de ejemplares de su libro “Memorias como tanatóloga”, faceta que no ha hecho tan pública, como tampoco el hecho de que se especializara en temas de desarrollo personal y manejo de duelo, pero que ahora decidió mostrar.

Chantal sueña, clama, que “La tiendita de los horrores” llegue al cine

A Chantal Andere le brillan los ojos cuando habla del musical “La tiendita de los horrores”, tanto que hasta ya se imagina la historia llevada a la pantalla grande… pero hecha en México. La actriz deja claro que le gustaría protagonizar una versión cinematográfica nacional, con todo el talento que aquí sobra, aunque deja caer entre líneas que lo que falta es apoyo económico para que el sueño se concrete.

El comentario suena como indirecta elegante a productores y financiadores: “aquí hay gente muy talentosa, pero luego no hay mucha ayuda económica”. ¿Será que ya anda sembrando la idea para que alguien levante la mano? Porque si de pasión y ganas se trata, Chantal ya levantó la voz para que la planta carnívora más famosa del teatro musical pueda devorar también la pantalla mexicana.

Chantal Andere. Foto: de Gabriel Pano. El Universal

