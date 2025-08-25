Hace unos años, cuando Xava Drago estaba en una de esas etapas inquietas que lo caracterizaron, llegó a formar otra agrupación paralela a la original… y la bautizó con el mismo nombre: Coda. Sí, mientras la alineación clásica seguía su camino, Xava armó su propia versión de la banda con nuevos músicos y la misma bandera.

El dato nunca se contó en entrevistas ni en comunicados oficiales, pero entre músicos, amigos cercanos y fans se sabía. Algunos lo recuerdan como un movimiento arriesgado, otros como una necesidad de seguir cantando bajo el nombre que lo hizo leyenda. Lo cierto es que esa anécdota, más de pasillo que de portada, hoy cobra un aire de mito dentro de la historia del rock nacional a unos días de su partida.

Lee también Rodrigo Prieto descubre en internet una película que nunca filmó

El ritual de Abelito antes de subir al escenario

Abelito, Aaron y Facundo platicaban en el comedor de “La casa de los famosos México” sobre los rituales que realizan antes de subir al escenario y aunque algunos son un tanto excéntricos, el que llamó la atención fue el del ya considerado "Rey del reality" el mismísimo Abelito.

Aunque ha compartido escenarios con figuras importantes, como Peso Pluma, el influencer aseguró que no gusta de tomar alcohol antes de comenzar su show; por el contrario, prefiere una taza de café y mentalizarse con canciones de Eladio Carrión o algo más “belicón”.

Además, confesó que todavía se pone nervioso cuando está en la tarima: “Porque cuando ya no te pones nervioso es porque ya no te gusta o ya te vale”, dijo.

Abelito ya se ha posicionado como el habitante favorito del público. Foto: Televisa.

Kylie Minogue se hace un breve espacio en la CDMX

En su reciente visita a la Ciudad de México, Kylie Minogue aprovechó para darse una vuelta por Chapultepec y pasear junto a sus músicos.

Entre algunas de sus actividades, la cantante y su equipo hicieron ejercicio, probaron el consomé y visitaron el Museo Frida Kahlo.

Aunque su estancia fue corta, también estuvo llena de grandes detalles, como la fidelidad de sus fans mexicanos, quienes la acompañaron el viernes en el Palacio de los Deportes. La intérprete de “Can’t get you out of my head”, nos cuentan, se fue feliz y continuó en Monterrey ayer, para luego tomarse un descanso, antes de continuar su tour en Reino Unido.

Kylie Minogue se presentó el Palacio de los Deportes este fin de semana. Foto: Carlos Odin/EL UNIVERSAL.

Lee también Se siguen lamentando al interior de LCDFM por la salida de Ninel Conde