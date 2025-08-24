Más Información

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Una patria que paga con la moneda de la locura: entrevista a Felipe Núñez Mestre

Este puente, mi espalda: adelanto editorial Cherrié de Moraga y Gloria Anzaldúa

Se soluciona andando: una crónica por locales histórica de la calle López

Ni cuatro nominaciones al Oscar salvan a de los “engaños” de la web. El cinefotógrafo mexicano se enteró, en plena rueda de nominados al Ariel, de que en IMDb aparecía como director de fotografía de una cinta con Francesca Scorsese, hija de Martin Scorsese. “¿Dónde está eso?”, respondió sorprendido. Prieto aclaró que conoce y admira a Francesca, pero jamás ha trabajado con ella. Lo que sí espera es que se reactive su siguiente proyecto con Martin, pospuesto una y otra vez. Por ahora, entre tanto rumor digital, lo único cierto es que Prieto sigue en la publicidad mientras espera la luz verde de Hollywood.

Mabel Cadena sonríe… ¿y se convierte en Vengadora?

La actriz mexicana que dio vida a Namora en “Black Panther: Wakanda Forever” se volvió tendencia tras reírse, sin confirmar ni negar, cuando le preguntaron si estará en “Avengers: Doomsday”. Oficialmente, el único mexicano confirmado es Tenoch Huerta, pero Mabel dejó caer una pista: ya convivió con varios del elenco y promete que será “muy bonito”. Su silencio vale más que mil palabras: mientras en Marvel juegan al misterio, los fans ya sueñan con ver a Mabel Cadena entre los nuevos Vengadores.

Foto: Instagram @mabel__cadena
El Malilla presume encuentros con Lucero y Danna

El reggaetonero El Malilla anunció concierto en el Palacio de los Deportes y aprovechó para recordar sus encuentros con dos divas mexicanas. Primero, Lucero: “Me sorprendió que ella, siendo Lucero, conociera mi proyecto”, contó, aún incrédulo de que la actriz y cantante lo ubicara desde un casting. Después, Danna Paola: se conocieron en Coachella y terminaron colaborando en el video de “Khe Calor”. Según Malilla, fue idea de ella que él apareciera como cameo oficial: “A la gente le encantó”, celebró. Con esos padrinos, su paso por el Palacio ya llega con sello de validación pop.

Foto: Instagram.
