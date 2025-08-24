Ni cuatro nominaciones al Oscar salvan a Rodrigo Prieto de los “engaños” de la web. El cinefotógrafo mexicano se enteró, en plena rueda de nominados al Ariel, de que en IMDb aparecía como director de fotografía de una cinta con Francesca Scorsese, hija de Martin Scorsese. “¿Dónde está eso?”, respondió sorprendido. Prieto aclaró que conoce y admira a Francesca, pero jamás ha trabajado con ella. Lo que sí espera es que se reactive su siguiente proyecto con Martin, pospuesto una y otra vez. Por ahora, entre tanto rumor digital, lo único cierto es que Prieto sigue en la publicidad mientras espera la luz verde de Hollywood.

Mabel Cadena sonríe… ¿y se convierte en Vengadora?

La actriz mexicana que dio vida a Namora en “Black Panther: Wakanda Forever” se volvió tendencia tras reírse, sin confirmar ni negar, cuando le preguntaron si estará en “Avengers: Doomsday”. Oficialmente, el único mexicano confirmado es Tenoch Huerta, pero Mabel dejó caer una pista: ya convivió con varios del elenco y promete que será “muy bonito”. Su silencio vale más que mil palabras: mientras en Marvel juegan al misterio, los fans ya sueñan con ver a Mabel Cadena entre los nuevos Vengadores.

Foto: Instagram @mabel__cadena

Lee también: ¿Por qué se pelearon Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en medio del éxito de "Sex and the city"?

El Malilla presume encuentros con Lucero y Danna

El reggaetonero El Malilla anunció concierto en el Palacio de los Deportes y aprovechó para recordar sus encuentros con dos divas mexicanas. Primero, Lucero: “Me sorprendió que ella, siendo Lucero, conociera mi proyecto”, contó, aún incrédulo de que la actriz y cantante lo ubicara desde un casting. Después, Danna Paola: se conocieron en Coachella y terminaron colaborando en el video de “Khe Calor”. Según Malilla, fue idea de ella que él apareciera como cameo oficial: “A la gente le encantó”, celebró. Con esos padrinos, su paso por el Palacio ya llega con sello de validación pop.

Foto: Instagram.

Lee también: La herencia de Silvia Pinal se queda sin albacea tras la renuncia de María Elena Galindo