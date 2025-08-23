La herencia de Silvia Pinal ya no tiene albacea luego de que María Elena Galindo renunciara a esta responsabilidad que adquirió tras la muerte de su hermana Tina Galindo, gran amiga de la estrella de la Épóca de Oro del cine mexicano, fallecida el 28 de noviembre de 2024.

Tina Galindo fue la elegida por Pinal para que fuera la albacea de su herencia, y como suplente puso a María Elena Galindo, quien decidió ponderar su salud y retirarse del cargo, decisión que comunicó a la familia Pinal hace un mes.

Tras la muerte de Pinal, la familia hizo una primera reunión para abrir el testamento de su matriarca, sin embargo, dice María Elena Galindo, nunca se pusieron de acuerdo los involucrados, sobre todo las bisnietas de la actriz, para reunirse de nuevo y seguir con el proceso.

¿Qué se sabe del testamento de Silvia Pinal?

Desde 2004, Silvia Pinal tenía todo listo y claro sobre la distribución de sus bienes para sus hijos, nietos y bisnietos, incluso, antes de su muerte, entregó algunas cosas a sus respectivos hijos, como ocurrió con el cuadro que Diego Rivera le pintó, el cual está en posesión de Alejandra Guzmán.

La familia Pinal habría tenido una reunión en diciembre de 2024 con la albacea para conocer detalles, pero Sylvia Pasquel aclaró que no se trató de una apertura oficial del testamento, sino de una convivencia familiar informativa.

Se informó que la lectura oficial del testamento podría ocurrir en marzo de este 2025, y debido justo a que los familiares no se ponen de acuerdo para volverse a reunir, fue que María Elena Galindo decidió retirarse del cargo, pues dijo en entrevista con "De Primera Mano", que desea estar tranquila a sus casi 83 años, algo que no era posible teniendo encima la responsabilidad como albacea de la herencia de Silvia Pinal.

"Estoy un poco grande para estar esperando cuándo vienen a firmarle al notario para la sucesión , eso es lo lógico, el testamento se hizo 25 años, éramos más jóvenes y no se pensó que mi hermana se fuera primero", expresó.

Se sabe que en el testamento de Pinal están incluidos como herederos sus tres hijos: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, además de sus nietas y bisnieta.

