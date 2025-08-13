Más Información

"Cosita", la perrita que era de la fallecida actriz Silvia Pinal, y que vivió con ella por más de una década, ahora vive con , quien fuera amiga y mano derecha de la primera actriz, y quien forma parte de la familia Pinal sin llevar el famoso apellido de la dinastía.

"Cosita" fue un regalo que Pinal recibió de un amigo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Efigenia se hizo cargo de la perrita cuando ésta era cachorrita y la actriz tuvo que viajar a Europa y no se la llevó.

Tras la muerte de Silvia Pinal, el 28 de noviembre de 2024, "Cosita" cambió de dueña, pues al no querer irse con ninguno de los tres hijos de la primera actriz, se quedó con Efigenia, quien la lleva a todos lados.

Lee también:

"Cosita" extraña a su dueña Silvia Pinal

"Cosita" apareció en una reciente entrevista que Efigenia dio al programa "Ventaneando", en esa ocasión, quien fuera la asistente de Pinal, compartió que cuando iban de camino al foro, la perrita comenzó a llorar, lo mismo que ocurrió cuando Efigenia mostró a las cámaras de "Sale el Sol" un regalo muy especia que le dio la actriz: un abrigo y una capa de Mink que traen bordado por dentro las iniciales de Silvia Pinal.

El momento conmovedor se dio cuando la perrita "Cosita" comenzó a llorar cuando Efigenia mostró a la cámara la prenda regalo de Pinal, el momento se ha vuelto viral y ha enternecido al público.

A "Cosita" no le gustan las croquetas, por eso le dan de comer pollo y bistec, actualmente tiene 14 años de vida, y recién que murió la actriz mexicana, tuvieron que llevarla al veterinario porque bajó mucho de peso ante la tristeza que le causó su ama Silvia Pinal.

rad

