Pese a que mucho se ha dicho sobre que, supuestamente, los hijos de Silvia Pinal se desentendieron de Egifenia Ramos, la asistente de la diva, en cuanto esta falleció, es la propia "Efi" quien aclara la situación, afirmando que, de hecho, Luis Enrique Guzmán le pidió que siguiera trabajando para él, pero ella se negó.

Desde el deceso de la actriz -en diciembre pasado-, Efi indicó que, tras 35 años de dedicarse, por completo, a estar a lado de "la Pinal", a quien vio como una jefa, pero también como una amiga, que se mudaría de la casa del Pedregal para volver a su propiedad, en la que, prácticamente, nunca vivió.

Ramos quería darse un tiempo para descansar y procurar la condición de salud que venía arrastrando, desde antes de la muerte de doña Silvia, pues tenía cuatro aneurismas cerebrales.

Confió a "Venga la alegría" que, recientemente fue hospitalizada por ese motivo y, por un momento, pensó que había llegado su momento de trascender.

"En abril entré a quirófano, otra vez, gracias a Dios, todo salió súper bien, sentía yo que, a lo mejor, mi jefa me iba a jalar", dijo.

Negó que Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán se hayan desentendido de ella, con la partida de Pinal, pues afirmó que los hijos de su jefa le mostraron gratitud por todo lo que hizo por la familia y hasta la indemnizaron con una buena cantidad de dinero.

"Me trataron muy bien, me liquidaron bien y todo, yo no tengo queja, en ese sentido, y tengo buena relación con ellos, me mandaron mensajes de agradecimientos, palabras que me llenaron bastante, vi que se preocupaban de que yo estuviera bien emocionalmente", destacó.

Reveló que, de hecho, Luis Enrique le pidió que permaneciera en la casa, ahora contrada por él, pero ella prefirió declinar el ofrecimiento, para volver a su casa y apoyar a su hijo en su negocio de preparar comida para entregar a domicilio.

"Me ofrecieron trabajar, por ejemplo, Luis Enrique me dijo: ´quédate conmigo´, yo no quise", ahondó.

En una entrevista reciente con "Ventaneando", el propio Luis Enrique reconoció que echaba de menos a Efi, pues a pesar de que trabajaba para su madre, y no para él, la relación era más familiar que profesional.

"La verdad es que la extraño, porque vivíamos juntos, desayunábamos juntos con mi mamá, jugábamos dominó, es una convivencia muy familiar que, ahora, se ha perdido", declaró.

