Efigenia Ramos rememora los problemas de salud que Silvia Pinal tuvo en sus últimos años de vida, de los que ella siempre estuvo al pendiente, no sólo por ser su asistente, sino por su experiencia en enfermería, pues antes de trabajar en política y, posteriormente, con la actriz, "Efi" estudió esa carrera.

En "Ventaneando", "Efi" hizo un recuento de los padecimientos que la diva del cine atravesó; calculó que la salud de doña Silvia comenzó a mermar cuatro años antes de que se produjera su deceso.

Fue alrededor del 2020, que "la Pinal" presentó problemas recurrentes en sus pulmones, que desencadenaron varias neumonías que enfrentó a lo largo del año.

"Los pulmones..., las neumonías que le comenzaron a dar, ahí inció el declive", dijo a Rosario Murrieta.

Tras esos problemas, Efigenia fue quien se encargó de atender todo asunto de salud de doña Silvia, esto debido a que, en su juventud estudió la carrera de enfermería aunque, en realidad, no fue mucho el tiempo en que la ejerció, pues comenzó a trabajar en política, con Tulio Hernández, exmarido de Pinal.

"Nunca me hubiera imaginado que, al final, yo le iba a poder servir en ese aspecto, de hecho, ahí tengo todas las bitácoras, con todo lo que se dio de medicamentos y todo", precisó.

Así negó que, durante su etapa vulnerable, la primera actriz fuera sobremedicada o recibiera malos tratos, como se llegó a especular en más de una ocasión.

"Ay no... eso lo comentó una persona que ni siquiera entraba a la casa".

El próximo problema que atravesó fue una caída que le provocó una fractura en la cadera; los efectos secundarios que le dejó esa lesión, la acompañaron hasta sus últimos días, situación que le causó una profunda depresión.

En ese punto, Efi -como narró- ya no sólo tenía que procurar su recuperación física, sino que se encargó de restablecer el ánimo de la actriz.

"Estuvo cuatro años con el problema de la cadera, se nos deprimía, entonces, teníamos que trabajar mucho en esa área, en levantarle el ánimo, sacarla porque le gusta mucho salir", señaló.

Ramos también se responsabilizó de las hospitalizaciones de doña Silvia, cuando estas eran de urgencia, pues los hijos de la diva no estaban presentes para encargarse de la situación.

De hecho, rememoró que el día que su padre murió, coincidió con un problema de salud grave en Pinal, por lo que "Efi" tuvo que retirarse del funeral, para trasladar a la actriz al hospital, mientras que, en el camino, tramitaba todo el proceso de la defunción de su papá y los otros detalles, relacionados a la funeraria.

"Yo estando en la funeraria, tuve que ir a hospitalizar a mi jefa, de madrugada, tuve que enterrar a mi papá y regresar al hospital", dijo nostálgica.

Finalmente, recordó que, en su última hospitalización, la actriz mostró gran mejoría pues, como dijeron en medios, los médicos estaban por darla de alta, sin embargo, una broncoaspiración, que sufrió en la noche, y otra por la mañana, fue lo que desencadenó su partida.

"Efi" recuerda a la actriz, no sólo como su jefa, por 35 años, sino como una amiga pero, sobre todo, como una madre, hecho por el que le ha costado tanto digerir su partida, la que se produjo hace poco más de ocho meses.

