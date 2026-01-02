Más Información

El actor ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su familia tras obtener la nacionalidad francesa: "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre".

El actor ha respondido de este modo a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.

En Noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term, y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.

El actor hace un juego de palabras con el eslogan "Make America Great Again" -"Hagamos América grande de nuevo" en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Trump arremetió ayer en la red de ultraderecha Truth Social contra Clooney su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

"Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden", dice el presidente Trump.

Durante la promoción de 'Jay Kelly', su nueva película, Clooney ha hablado abiertamente sobre Estados Unidos y sobre la cadena de televisión pública, la CBS, que estuvo en el centro de su segunda película como director 'Buenas noches y buena suerte' ('Good Night, and Good Luck').

"Bari Weiss -editora jefe del canal- está desmantelando CBS News ahora mismo. ¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país”, dijo Clooney en una entrevista.

'Me preocupa mucho más cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione', añadió.

