Venecia, Italia.— George Clooney, conocido por sus combativas posturas políticas, dejó a la prensa internacional e italiana con la miel en los labios, al no acudir a ninguna entrevista ni a la rueda de prensa oficial de su película Jay Kelly.

Sin embargo, el actor apareció sonriente en la noche junto a su esposa Amal, indicando que fue una sinusitis la que el impidió acudir a los eventos más temprano.

El director Noah Baumbach defendió a Clooney por la mañana, ante la decepción de los medios presentes: “También las estrellas se enferman”, dijo.

Emma Stone presentó Bogonia y brilló con un Louis Vuitton. Foto Riccardo Antimiani / EFE

Algunas voces en los pasillos de la Muestra indicaron que la ausencia del actor respondió a una estrategia para no tener que enfrentarse a preguntas espinosas: cómo sobrelleva tener a Trump de presidente, qué tanto le afectó la tardía renuncia de Biden a la campaña demócrata que él apoyó; cuál es su postura frente a la guerra en Gaza y el tema de la inmigración en EU, entre otras.

Billy Crudup, miembro del reparto de la cinta, fue el único que se atrevió a dar una respuesta acerca de cómo les afecta a los famosos dar su opinión en redes sociales.

“Se dice que al 80% de los americanos les importa lo que digan las celebridades acerca de por quién votan. En mi caso, lo bueno es que el 90% de la gente no sabe quién soy. Aun así, mis posturas políticas las intento expresar en los proyectos que acepto”, indicó, y fue secundado por Adam Sandler, la otra estrella del filme de Baumbach, que aborda la historia sobre la estrella Jay Kelly (Clooney) y sus peripecias junto a su representante Ron (Sandler).

Emma Stone cree en extraterrestres

“¿Cómo sabes que no soy una extraterrestre?”, bromeó Emma Stone a su director, Yorgos Lanthimos, en la rueda de prensa de Bugonia, su cuarto filme con el griego.

Emma interpreta a Michelle, una fría y calculadora CEO de una empresa farmacéutica que es secuestrada por dos conspiracionistas convencidos de que ella es una alienígena que quiere destruir la Tierra.

“Carl Sagan (astrofísico) estaba convencido de que la idea de que estamos solos en el universo es narcisista. Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres”, afirmó.