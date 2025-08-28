Más Información

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Ubican obra robada por los nazis, en Argentina

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Coreógrafos internacionales llega a Bellas Artes

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

Un siglo del  art déco, estilo que vistió de modernidad a la Ciudad de México

Venecia, Italia.- George Clooney es una de las estrellas favoritas de porque no sólo trae glamour a la alfombra roja sino que también es conocido por sus combativas posturas políticas.

Sin embargo, este año ha dejado a la prensa internacional e italiana con la miel en los labios al no acudir a ninguna entrevista ni a la rueda de prensa oficial de la película "Jay Kelly" que presenta en Venecia este año.

Dirigida por Noah Baumbach, este filme fue escrito precisamente para él, según el director neoyorquino afirmó defendiendo a Clooney ante la decepción de la prensa, “también las estrellas se enferman”, dijo alegando que tenía sinusitis y que quizá sí logrará estar en la Premier más tarde.

Sin embargo, no se ha podido dejar de lado la especulación en los pasillos de la Muestra que quizá el no aparecer bajo los focos mediáticos y reservarse hasta su paso por la alfombra roja del estreno pueda ser una buena estrategia para no tener que enfrentarse a preguntas espinosas.

Lee también:

Como lleva tener a Trump de Presidente, qué tanto afectó la tarde renuncia de Biden a la campaña demócrata que tanto apoyó y que fue precisamente aquí cuando defendió la idea que hizo pública de que el Presidente tenía que renunciar a la candidatura. A esto se suman cuestiones cómo la de cuál es su posición frente a Gaza y al tema de la inmigración en USA, entre muchas otras ideas que en estos foros se suelen debatir más allá de las películas.

Billy Crudup, miembro del reparto de la cinta, fue el único que se atrevió a dar una respuesta, aunque bromista, acerca de cómo les afecta a los famosos tener que dar su opinión en redes sociales y con tanta difusión mediática en la actualidad:

“Lo cierto es que se dice que al 80% de los americanos les importa lo que digan las celebridades acerca de por quién votan. Lo bueno en mi caso es que el 90% de la gente no sabe quién soy así que lo que diga no importa. Aún así siempre guardo esas elecciones para mí y mis posiciones políticas las intento expresar en los proyectos que acepto. Mis pensamientos más personales los escribo en un diario”, agregó en medio de las risas provocadas.

Adam Sandler, la otra gran estrella del filme salió del apuro diciendo, “suscribo lo que ha dicho Crudup. Me ha parecido perfecto”.

Lee también:

Por su parte Laura Dern habló de lo que ha significado crecer en una familia de actores, “en donde la honestidad ha sido siempre brutal a diferencia de lo que se piensa de que los histriones siempre andamos con la máscara puesta”, comentó. Y es que la cinta de Baumbach trata sobre una estrella, Jay Kelly (George Clooney) y las revelaciones que enfrenta al lado de su representante Ron (Adam Sandler) en un intenso viaje… en todos sentidos.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna. Foto: EFE

“Shakira, hermana, ya eres mexicana”. Así conquistó México con cover de ‘Sombras’, mariachi y Danna

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica. Foto: Instagram

Cazzu “rompe el internet” con sesión en look lencero para promover su gira ‘Latinaje’ por Latinoamérica

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Foto: EFE

Adamari López y el minivestido azul celeste con el que conquistó a los 54 años