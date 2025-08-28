Venecia, Italia.- George Clooney es una de las estrellas favoritas de Venecia porque no sólo trae glamour a la alfombra roja sino que también es conocido por sus combativas posturas políticas.

Sin embargo, este año ha dejado a la prensa internacional e italiana con la miel en los labios al no acudir a ninguna entrevista ni a la rueda de prensa oficial de la película "Jay Kelly" que presenta en Venecia este año.

Dirigida por Noah Baumbach, este filme fue escrito precisamente para él, según el director neoyorquino afirmó defendiendo a Clooney ante la decepción de la prensa, “también las estrellas se enferman”, dijo alegando que tenía sinusitis y que quizá sí logrará estar en la Premier más tarde.

Sin embargo, no se ha podido dejar de lado la especulación en los pasillos de la Muestra que quizá el no aparecer bajo los focos mediáticos y reservarse hasta su paso por la alfombra roja del estreno pueda ser una buena estrategia para no tener que enfrentarse a preguntas espinosas.

Como lleva tener a Trump de Presidente, qué tanto afectó la tarde renuncia de Biden a la campaña demócrata que tanto apoyó y que fue precisamente aquí cuando defendió la idea que hizo pública de que el Presidente tenía que renunciar a la candidatura. A esto se suman cuestiones cómo la de cuál es su posición frente a Gaza y al tema de la inmigración en USA, entre muchas otras ideas que en estos foros se suelen debatir más allá de las películas.

Billy Crudup, miembro del reparto de la cinta, fue el único que se atrevió a dar una respuesta, aunque bromista, acerca de cómo les afecta a los famosos tener que dar su opinión en redes sociales y con tanta difusión mediática en la actualidad:

“Lo cierto es que se dice que al 80% de los americanos les importa lo que digan las celebridades acerca de por quién votan. Lo bueno en mi caso es que el 90% de la gente no sabe quién soy así que lo que diga no importa. Aún así siempre guardo esas elecciones para mí y mis posiciones políticas las intento expresar en los proyectos que acepto. Mis pensamientos más personales los escribo en un diario”, agregó en medio de las risas provocadas.

Adam Sandler, la otra gran estrella del filme salió del apuro diciendo, “suscribo lo que ha dicho Crudup. Me ha parecido perfecto”.

Por su parte Laura Dern habló de lo que ha significado crecer en una familia de actores, “en donde la honestidad ha sido siempre brutal a diferencia de lo que se piensa de que los histriones siempre andamos con la máscara puesta”, comentó. Y es que la cinta de Baumbach trata sobre una estrella, Jay Kelly (George Clooney) y las revelaciones que enfrenta al lado de su representante Ron (Adam Sandler) en un intenso viaje… en todos sentidos.

rad