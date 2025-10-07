George Clooney decidió mirar atrás y hablar sin filtros sobre una etapa de su vida que, hasta ahora había, mantenido al margen del público: el uso de sustancias

En entrevista con la revista "Esquire", el actor contó que durante los primeros años de su carrera, en la década de los 80, experimentó con varias drogas; sin embargo, jamás desarrolló algún problema.

“Consumí cocaína y cosas así”, dijo. “Solía bromear sobre lo mucho que consumía, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí”, agregó.

Clooney explicó que en aquel entonces, el ambiente que se vivía en Hollywood hacía que el consumo de drogas pareciera "normal", por lo que habría sido fácil perderse, pero entendió que podía ser peligrosa.

“Hubo un episodio de 'Taxi' donde todos estaban consumiendo. En ese momento pensé: ‘No es como la heroína, no es adictiva’. Pero después entendí que sí, que era bastante mala”.

Clooney también habló sobre su experiencia con el alcohol y reconoció que, aunque nunca llegó a depender de él, hubo momentos en los que sintió que debía poner límites.

“No diría que fue un problema; nunca me despertaba bebiendo ni nada, pero sí había rachas en las que me calentaba bastante todas las noches”, dijo.

Ahora, como padre de dos hijos y una de las carreras más sólidas del medio, el protagonista de "Gravity" se mantiene completamente sobrio gracias a la madurez que ha alcanzado con los años.

