Más Información

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

decidió mirar atrás y hablar sin filtros sobre una etapa de su vida que, hasta ahora había, mantenido al margen del público: el uso de sustancias

En entrevista con la revista "Esquire", el actor contó que durante los primeros años de su carrera, en la década de los 80, experimentó con varias drogas; sin embargo, jamás desarrolló algún problema.

“Consumí cocaína y cosas así”, dijo. “Solía bromear sobre lo mucho que consumía, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí”, agregó.

Lee también

Clooney explicó que en aquel entonces, el ambiente que se vivía en hacía que el consumo de drogas pareciera "normal", por lo que habría sido fácil perderse, pero entendió que podía ser peligrosa.

“Hubo un episodio de 'Taxi' donde todos estaban consumiendo. En ese momento pensé: ‘No es como la heroína, no es adictiva’. Pero después entendí que sí, que era bastante mala”.

Clooney también habló sobre su experiencia con el alcohol y reconoció que, aunque nunca llegó a depender de él, hubo momentos en los que sintió que debía poner límites.

“No diría que fue un problema; nunca me despertaba bebiendo ni nada, pero sí había rachas en las que me calentaba bastante todas las noches”, dijo.

Ahora, como padre de dos hijos y una de las carreras más sólidas del medio, el protagonista de "Gravity" se mantiene completamente sobrio gracias a la madurez que ha alcanzado con los años.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

Madrina de Christian Nodal lo defiende ante críticas por Inti: "No es un padre ausente" Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París. Foto: EFE

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París