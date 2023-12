George Clooney recuerda lo que Matthew Perry le confesó sobre "Friends"

El mundo sigue llorando la muerte de Matthew Perry, conocido mundialmente por su interpretación del satírico Chandler Bing en "Friends", la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Ahora, es George Clooney quien habló del actor y recordó una reveladora conversación que tuvo con él hace años, cuando Perry iniciaba su carrera y había entrado a trabajar justo a "Friends", que seguía a un grupo de seis jóvenes en Nueva York lidiando con sus dilemas emocionales y profesionales.

A la par de que la serie catapultó a Perry, él, tras bastidores, lidiaba con varias adicciones; hace unos días, el departamento médico forense de Los Ángeles confirmó que su muerte se debió a una sobredosis accidental de ketamina.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en una piscina de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre y no pudieron reanimarlo. De acuerdo con la autopsia, fueron encontrados en su sangre "altos niveles" de ketamina, que podrían haber causado sobreestimulación cardiovascular y problemas para respirar.

"La causa de la muerte de Matthew Perry es por efectos agudos de ketamina", dicta el informe. Los investigadores no pudieron determinar cómo consumió la droga, pero destacaron que encontraron rastros en su estómago.

La ketamina, una droga de uso recreativo, también es utilizada por médicos como anestésico, y para tratar la depresión y el estrés postraumático. Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, informó el departamento forense.

George Clooney recuerda confesión de Matthew Perry

Matthew Perry le hizo una importante confesión a George Clooney hace décadas, según señala TMZ, el fallecido actor no estaba nada contento cuando inició el proyecto con "Friends", así lo recordó en Deadline.

Clooney comentó que recordaba a Perry como un "niño genial y divertido", el actor de "Friends" tenía entonces 16 años y lo único que quería entonces era participar en una comedia tranquila.

Perry todavía no estaba feliz, dijo Clooney, porque la serie "no le trajo alegría, felicidad o paz"; George recordó que era "difícil ver" a Perry en esos tiempos porque "no sabíamos lo que estaba pasando por él"; insistió en que no tenía idea de que Perry tomaba 12 unidades de Vicodin al día y de "todas las cosas que le estaban pasando a nivel personal y físico".

Clooney añadió que el dinero y el éxito no se traducen automáticamente en felicidad y explicó: "Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".

De acuerdo con la investigación del caso, su último tratamiento había sido una semana y media antes de su muerte, y la ketamina en su sistema al fallecer no podría ser de esa infusión, debido a que la ketamina permanece de 3 a 4 horas".

"Entre los factores que contribuyeron a la muerte del señor Perry figuran el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (utilizada en algunos casos para tratar dolor crónico)", agregó el despacho forense.

*Con información de AFP.

