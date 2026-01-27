Laura Flores niega haber recurrido al bótox, luego de que, en redes sociales, impresionara a sus seguidores con un par de fotografías en donde luce con un aspecto rejuvenecido, ya que la actriz recuerda que, cuando llegó a usar toxina botulínica, enfrentó efectos colaterales.

La actriz fue captada a las afueras de Televisa, luego de la breve entrevista que concedió a "Hoy" para promocionar su música y, sin detenerse, respondió a los medios que la esperaban que, lo primero que le cuestionaron, fue qué era lo que se había hecho en el rostro.

Sin embargo, Flores afirmó que, recientemente, no se ha sometido a ningún tratamiento estético y, menos, en el que hubiera bótox involucrado, debido a que, por experiencias del pasado, sus doctores le han advertido que es una sustancia no compatible con su genética.

"No, el bótox y yo no somos compatibles, porque se me levanta la ceja y todo", expresó.

Y, para demostrar a la prensa que hablaba con sinceridad, Laura apartó las gafas oscuras que usaba y, seguidamente, frunció el ceño, para mostrar algunas de las líneas de expresión en su rostro.

"¿Viste?, aquí están todas mis arrugas", remató.

La realidad es que, la también cantante, nunca ha negado las operaciones a las que se ha sometido, para sentirse más cómoda con su apariencia.

¿A qué operaciones se ha sometido Laura Flores?

En abril de 2024, dijo a Matilde Obregón que había viajado a Bogotá, Colombia, para realizarse una autoterapia, nombre con el que se conoce a un tratamiento que ayuda a fortalecer el colágeno; también fue sometida a una lipectomía, con la que retiraron la grasa de su abdomen, al poco tiempo de dar a luz en 1999.

En esa misma entrevista, la actriz contó que, una vez, le preguntó a su cirujano (el doctor Fernando Molina) de cabecera qué tratamiento podría disminuir la piel blanda, que tenía en la espalda, pero este le recomendó que no lo hiciese, ya que una liposucción -operación que podría desaparecer la flacidez- le dejaría una cicatriz irreversible.

También ha llegado a reconocer que tratamientos como los denominados "hilos rusos", una clase de tensores que, si bien, sí llegaron a darle un aspecto más jovial, al poco tiempo le generaron cicatrices internas, e hinchazón, que pudieron corregirse gracias a que acudió a un especialista de forma oportuna pero, como contó, el problema pudo ser de mayor gravedad.

