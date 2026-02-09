El medio tiempo del Super Bowl 2026 tuvo un protagonista claro: Bad Bunny. Pero entre la magnitud del show y la narrativa cuidadosamente construida por el artista puertorriqueño, hubo una aparición que elevó el momento a otro nivel. Lady Gaga fue una de las invitadas especiales de la noche, sumándose al espectáculo con una presencia breve, contundente y profundamente simbólica, tanto en lo musical como en lo visual.

Lejos de pasar desapercibida, la cantante eligió un look que dialogó directamente con el espíritu del show y con la identidad latina que marcó el escenario. Su atuendo no solo acompañó la propuesta artística de Bad Bunny, sino que reforzó un mensaje claro: la moda también es territorio cultural.

El look latino de Lady Gaga que dominó el escenario

Para su aparición en el medio tiempo, Lady Gaga apostó por un vestido azul de Luar, la firma del diseñador dominicano-estadounidense Raúl López. La pieza destacó por su silueta estructurada, dramatismo en el volumen y una estética que evocó fuerza, elegancia y herencia latina, elementos que conectaron de forma natural con el concepto del show.

El diseño combinó referencias clásicas con una visión contemporánea, logrando un equilibrio entre teatralidad y sofisticación. En un escenario dominado por la narrativa visual de Bad Bunny, el look de Gaga funcionó como un complemento poderoso, sin robar protagonismo, pero sí dejando una huella clara.

El vestido azul de Lady Gaga también guardó detalles que elevaron su lectura estética. Sobre uno de los hombros, un delicado aplique blanco con flores y texturas bordadas rompió la monocromía del diseño y añadió un guiño artesanal que contrastó con la fuerza estructural del vestido. Este acento no solo aportó luz al look, sino que reforzó el aire latino y teatral de la pieza, evocando referencias clásicas del folclor reinterpretadas desde una visión contemporánea.

Lady Gaga se sumó al Super Bowl 2026, llevando un vestido azul Luar. Foto: AFP

El estilismo se completó con tacones rojos de punta fina, un gesto audaz que inyectó carácter y dramatismo al conjunto. Lejos de ser un simple acento de color, los zapatos funcionaron como un símbolo de pasión y poder escénico, dialogando con la intensidad del performance y creando un contraste vibrante frente al azul del vestido.

Los tacones rojos de Lady Gaga aportaron contraste, fuerza y dramatismo al look, sellando una estética poderosa que dialogó con la energía del show. Foto: AP

La participación de Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl 2026 confirmó que su presencia no fue casual. Invitada por Bad Bunny, su elección de vestuario reforzó la conversación sobre identidad, raíces y representación en uno de los escenarios más influyentes del mundo. Una aparición breve, sí, pero cuidadosamente pensada, donde la moda habló tan fuerte como la música.

