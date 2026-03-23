La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada -primo del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa - concentra 628 mil m³ en cinco títulos de posesión en Querétaro y que son dueños de un título agrícola que se explota para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.

Al destacar que el diputado federal del PRI se opuso a la nueva Ley de Agua, la Mandataria federal adelantó que les retirará la concesión.

"Esta familia, la familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua.

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"Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua, bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaba. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no? Pero en realidad es agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de un lado no tiene agua o para vender a vender agua en pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión. Compró un montón de pipas de esa concesión usa el agua y venden las pipas a los que no tienen agua".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el diputado Mario Calzada se opuso públicamente en tribuna a la nueva Ley de Agua.

"Un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia Calzada, se opuso al cambio a la Ley de Aguas porque dice que el agua es para el pueblo.

"¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró dos veces, porque la primera se ampararon, dos veces el uso de agua en pipa".

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"¿Es familiar del exgobernador Calzada?", se le preguntó a Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Sí, pertenecen a la misma familia", respondió.

El titular de la Comisión Nacional del Agua también informó que del caso de una refresquera “muy famosa” —de la que no se dio el nombre porque hay un proceso legal abierto—, y derivado de la nueva ley “se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos donde no se está pagando por más de 2 millones 800 metros cúbicos que tiene concesionado. O no lo usa y está acaparado o lo usa y no paga”.

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Explicó que esta empresa cuenta con 10 títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos, 42 concesiones no cuentan con medidor y 10 títulos que incumple con los pagos. Todo ello tendría un presunto adeudo de 234 millones de pesos.

La empresa, destacó Efraín Morales López, se ha acercado a la Conagua para regularizar su situación.

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