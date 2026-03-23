La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los avances en materia de seguridad en su gobierno sean consecuencia de presiones del gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que los resultados derivan de una estrategia que ya fue aplicada previamente en la capital del país cuando fue Jefa de Gobierno.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria criticó versiones difundidas por analistas y "comentócratas" que atribuyen los resultados a exigencias externas.

Lee también Hernán Bermúdez impugna fallo que rechazó su amparo contra extradición a EU; asunto es turnado a Tribunal Colegiado del Edomex

Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 23 de marzo de 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"El otro día escuché a unos comentócratas que decían que la presidenta ahora tiene resultados porque es obligada por el gobierno de los Estados Unidos (…) somos el mismo equipo (Ernestina Godoy y Omar García Harfuch) que estuvo en la Ciudad de México”, afirmó.

Sheinbaum explicó que la estrategia nacional de seguridad replica el modelo implementado durante su gestión como jefa de Gobierno, cuando —dijo— se logró reducir en 50% los homicidios entre 2018 y mediados de 2023.

Señaló que actualmente ese mismo esquema se aplica a nivel federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Lee también Familias mexicanas de migrantes encabezan detenciones en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional (23/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo sostuvo que la coordinación con Estados Unidos existe únicamente en el marco del intercambio de información e inteligencia, pero negó que determine las acciones del gobierno mexicano.

"No tiene nada que ver la relación que hay con el gobierno de los Estados Unidos (…) es un trabajo y la misma estrategia”, subrayó.

Sheinbaum destaca cuatro ejes en materia de seguridad

Detalló que el plan de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas sociales de la violencia, fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, inteligencia e investigación, así como coordinación entre instituciones.

La presidenta afirmó que, bajo este modelo, los homicidios han disminuido 44% a nivel nacional, aunque reconoció que aún existen retos. “Nos falta todavía, pero tiene que ver con una estrategia”, indicó.

Asimismo, destacó que el combate a la impunidad requiere la participación conjunta de fuerzas de seguridad, fiscalías y del Poder Judicial, ya que de este último dependen órdenes de aprehensión y procesos contra presuntos delincuentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr