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El Departamento de Estado de emitió este domingo una alerta de seguridad para todos los estadounidenses que se encuentren en el extranjero, especialmente en Medio Oriente, en el contexto de la guerra con Irán.

En un comunicado, el departamento llamó a los estadounidenses en el extranjero a "extremar precauciones".

"Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las instrucciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", señala el comunicado, que advierte que "los cierres periódicos del espacio aéreo" pueden causar afectaciones a los viajes.

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El Departamento de Estado recordó que "las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las situadas fuera de , han sido objeto de ataques", y alertó de que grupos proiraníes "podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares relacionados con Estados Unidos o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo".

El comunicado instó a los estadounidenses a registrarse en el sitio web step.state.gov para recibir las últimas alertas de seguridad y a seguir el canal "Departamento de Estado de Estados Unidos - Actualizaciones de seguridad para ciudadanos estadounidenses" en WhatsApp o @TravelGov en X.

La alerta se produce en medio de los cruces de amenazas entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el sábado que si Irán no reabre la circulación en el estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros, en 48 horas, destruiría la infraestructura eléctrica iraní. Por su parte, Teherán dijo que si EU ataca dicha infraestructura, cerrará Ormuz "por completo".

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La semana pasada, el Departamento de Estado ordenó a todas las representaciones diplomáticas que revisaran "de inmediato" sus medidas de seguridad debido a la inestabilidad que hay en estos momentos en Medio Oriente y la posibilidad de "efectos colaterales" de la guerra, de acuerdo con CNN, que dijo haber revisado un cable diplomático enviado a todo el mundo.

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