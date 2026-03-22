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Es mediodía, Alberto Mena enciende la parrilla de su en ; sin probar bocado, confía en su sazón y así será por 29 días y 29 noches por el Ramadán, mes de ayuno y reflexión musulmán.

“Mi peor enemigo era yo”, dice Alberto, y cuenta que llevaba una vida desordenada, pero un día, mientras compraba alcohol, fue abordado por un musulmán y “me dijo que tenía un mensaje para mí”.

Poco después, Alberto se unió a una de las religiones con cada vez más presencia en México, y empezó a vivir con estructura y fe, lo que le ayudó a fundar su taquería de pescado halal (permitido, en árabe)”.

Durante el mes de ayuno musulmán, este año del 17 de febrero al 19 de marzo, Alberto preparó los alimentos sin poder probarlos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Durante el mes de ayuno musulmán, este año del 17 de febrero al 19 de marzo, Alberto preparó los alimentos sin poder probarlos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
“Ya no tuve dolores de cabeza, ni estómago, ni hambre”, comentó Alberto. respecto al Ramadán. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
“Ya no tuve dolores de cabeza, ni estómago, ni hambre”, comentó Alberto. respecto al Ramadán. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Alberto Mena reconoce que cambió su vida “desordenada” tras unirse al islam, una de las religiones con cada vez más presencia en México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Alberto Mena reconoce que cambió su vida “desordenada” tras unirse al islam, una de las religiones con cada vez más presencia en México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Al llegar el último día del mes sagrado, Alberto coloca en la parrilla varios medallones de pez sierra que cocinó para todos sus hermanos de fe.

“Estoy cocinando como cocinaba mi abuela”, comenta mientras usaba su mezcla de especias en el pescado. Esa misma noche, musulmanes de varias partes del mundo reunidos en la mezquita se deleitaron con su cocina para romper el ayuno.

“Ya no tuve dolores de cabeza, ni estómago, ni hambre”, comenta Alberto. “Mi mente y mi cuerpo ya están adaptados”. El tercer Ramadán de Alberto finalizó el 19 de marzo con la aparición de la luna creciente en el horizonte. A la mañana siguiente, él, junto a otros creyentes de Alá, celebraron en el Parque Refinería.

Al llegar el ultimo día del mes sagrado, Alberto colocó en la parrilla varios medallones de pez sierra que cocinó para todos sus hermanos de fe. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Al llegar el ultimo día del mes sagrado, Alberto colocó en la parrilla varios medallones de pez sierra que cocinó para todos sus hermanos de fe. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En su cocina, usa su mezcla de especias. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En su cocina, usa su mezcla de especias. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En su taquería, en Calzada de Tlalpan, Alberto vende pescado halal (que en árabe significa permitido, de acuerdo con la doctrina islámica). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
En su taquería, en Calzada de Tlalpan, Alberto vende pescado halal (que en árabe significa permitido, de acuerdo con la doctrina islámica). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
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