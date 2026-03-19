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Teherán.- Las autoridades de anunciaron las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de ”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Los ejecutados han sido identificados como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi y fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

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Según Mizan, las ejecuciones se produjeron después de que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias y de que “se completaran los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se remontan al 8 de enero, cuando los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en dos puntos de la ciudad de Qom (norte), causándoles la muerte.

Las autoridades señalaron que los tres fueron detenidos en operaciones de seguridad e inteligencia y que confesaron los hechos durante las distintas fases del proceso judicial, además de reconstruir detalladamente el crimen.

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Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron apagadas tras una brutal represión que causó la muerte de 3 mil 117 personas, según el balance oficial, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EU, situaron la cifra en más de 7 mil y continúan verificando otros 11 mil casos, mientras estiman 53 mil detenidos.

Además, durante 2025 Irán ejecutó a mil 500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% de ahorcados respecto al año anterior.

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