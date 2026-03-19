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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra , iniciada hace tres semanas.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió.

"En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'", dijo Hegseth.

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El secretario de Guerra estadounidense confirmó que el Pentágono pedirá unos 200 mil millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra junto a Israel contra la República Islámica.

Advirtió de que ese monto "podría variar" en los próximos días. "Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono. *Con información de EFE

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