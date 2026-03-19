La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está en su día 20 y de acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, no hay un "plazo definitivo" para que concluya, mientras los ataques han escalado y alcanzaron infraestructura energética.

En el conflicto en Medio Oriente continúan los ataques a puntos energéticos, en la jornada previa los objetivos fueron el yacimiento de South Pars en Irán, la mayor reserva de gas conocida del mundo, mientras continúa el cierre del estrecho de Ormuz. Ambos factores ha elevado el precio del petróleo en todo el mundo.

Tras el ataque a South Pars, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que este tipo de ataques pueden tener "consecuencias incontrolables", por lo que destruirá la industria petrolera y gasífera de sus vecinos regionales, mientras que EU indicó que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra.

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

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Mundo 09:24 AM FMI ve perturbaciones significativas por la guerra con Irán y alerta de frenazo mundial Los efectos prolongados de la guerra de Israel y EU contra Irán y el alza persistente del crudo, que ha llegado a aumentar un 50% en el último mes, en una caída en el crecimiento económico y un aumento de la inflación mundial, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Ya vemos perturbaciones significativas", reconoció la directora de Comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, en una rueda de prensa donde abordó la interrupción del flujo de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado por Irán, y los daños a infraestructuras en el golfo Pérsico.

Según Kozack, al analizar los 'shocks' energéticos, por regla general "cada aumento del 10 % en el precio del petróleo, si este persistiera, digamos, durante el resto de este año, podría derivar en un incremento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y en una caída de la producción global de entre el 0,1 % y el 0,2 %".



Mundo 09:22 AM Israel afirma que atacó varios buques de la Armada iraní en el mar Caspio El ejército israelí afirmó este jueves que sus aviones de combate atacaron en la víspera varios buques de la Armada iraní en el mar Caspio, entre Europa oriental y Asia central.

Entre los objetivos se encontraban buques de guerra equipados con sistemas de misiles, buques de apoyo y lanchas patrulleras, según informó el ejército, que dijo que en la operación también alcanzaron un centro de mando portuario.



Mundo 09:21 AM Líbano reporta que ataques de Israel mataron a más de 1.000 personas desde inicio de la guerra El Ministerio de Salud de Líbano anunció este jueves que los ataques israelíes mataron a mil 001 personas desde que estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá el 2 de marzo.

El ministerio indicó que el balance de víctimas mortales incluye a 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios, con otras 2 mil 584 personas heridas. El anterior reporte del miércoles era de 968 muertos.



Mundo 09:19 AM Los objetivos de EU e Israel en Irán son "diferentes", afirma gobierno de Trump La directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró que los objetivos de su país y de Israel en la guerra contra Irán son "diferentes", en una comparecencia en la que además negó cualquier implicación de Washington en el ataque israelí contra la mayor reserva de gas de la república islámica.

"El gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el líder supremo (Alí Jameneí), y siguen centrados en ese objetivo", declaró Gabbard durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes. En cambio, los objetivos declarados del presidente estadounidense, Donald Trump, son "destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica y su capacidad para colocar minas", agregó Gabbard.

Mundo 09:17 AM Irán advierte de represalias "sin contención" en caso de nuevo ataque a su infraestructura Irán advirtió que la respuesta dada hasta la fecha al ataque de Israel contra su infraestructura utilizó solo "una fracción" de su capacidad y avanzó que en caso de que haya otros no habrá "contención" en su represalia.

"Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras", señaló en X su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

El ministro añadió que cualquier solución a la guerra desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel "debe incluir la reparación de los daños" a los enclaves civiles de Irán.



Mundo 08:47 AM Wall Street abre en rojo mientras el petróleo sigue disparado por la guerra Wall Street abrió en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 0.75% mientras la guerra en Medio Oriente sigue avanzando y el precio del petróleo se mantiene al alza después de los últimos ataques cruzados contra instalaciones energéticas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 348 puntos, hasta 45 mil 876 unidades; el selectivo S&P 500 bajaba 0.83%, hasta 6 mil 569 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía 1.09%, hasta 21 mil 910 enteros.



Mundo 08:32 AM Israel dice que avisó de los ataques a puentes en el Líbano El Ejército israelí afirmó este jueves que avisó de que atacaría puentes sobre el río Litani, en el sur del Líbano, después de que dos periodistas rusos de la cadena RT resultaran heridos mientras informaban cerca de uno de ellos.

En un comunicado, indica que había emitido una "advertencia explícita" sobre la zona donde resultaron heridos los informadores, que es en el puente de Qasmiya del río Litani, afectada desde hace días por órdenes de desplazamiento forzoso de sus residentes por parte de Israel.

"El cruce fue atacado después de transcurrido un tiempo prudencial desde las advertencias. El cruce fue atacado nuevamente hoy (jueves) a las 12.30 (10.30 GMT)", dice la nota, y añade que las Fuerzas de Defensa de Israel "no atacan a civiles ni a periodistas y operan de conformidad con el derecho internacional".



Mundo 08:31 AM OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1.4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Medio Oriente, frente al 4.6% de 2025.

"El aumento sostenido de los precios de la energía podría incrementar los riesgos que pesan sobre el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones en los costos para los consumidores y las empresas", advirtió este jueves la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

La OMC presentó sus previsiones en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, que ha disparado los precios de la energía y reavivado el temor a una crisis económica.



Mundo 08:29 AM Países europeos y Japón exigen a Irán cesar ataques contra barcos e infraestructuras Cinco países europeos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos) más Japón exigieron a Irán cesar "inmediatamente" sus ataques contra barcos e infraestructuras, así como acabar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un comunicado conjunto en el que no mencionan a la otra parte en esta guerra.

El comunicado comienza condenando "en los términos más tajantes" los ataques iraníes contra "barcos desarmados", infraestructuras civiles, instalaciones de petróleo y gas y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que - recuerdan - son una violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Subrayan que los ataques iraníes tendrán consecuencias que "van a sufrir gente de todo el mundo, especialmente los más vulnerables".



Mundo 08:16 AM Irán detiene a 138 sospechosos de vínculos con EU e Israel Los servicios de seguridad iraníes anunciaron la detención de otras 138 personas por planear acciones violentas, lazos con Estados Unidos e Israel o contactos con medios "hostiles", en operaciones en varias provincias que elevan la oleada de arrestos.

El Ministerio iraní de Inteligencia informó de que una operación antiespionaje lanzada a nivel nacional permitió arrestar a 69 individuos "entrenados" para disturbios callejeros y actos violentos, bajo dirección de EU e Israel, según un comunicado difundido por la agencia Fars.

Añadió que durante estas intervenciones, se incautaron de 45 armas de fuego, municiones y armas blancas.



Mundo 08:13 AM Pentágono pedirá 200 mil mdd adicionales al Congreso para guerra en Irán El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200 mil millones de dólares (mdd) en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto "podría variar" en los próximos días. "Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto, que cumple este jueves veinte días de ataques.

"Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas, como para aquellas que debamos emprender en el futuro", agregó sobre la solicitud, que adelantó el diario The Washington Post.



Mundo 08:11 AM EU podría retirar sanciones al petróleo iraní ya embarcado El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que Washington podría "levantar las sanciones" al petróleo iraní que ya está embarcado y en alta mar, ante el auge imparable de los precios de la energía debido a la guerra en Medio Oriente.

Los comentarios de Bessent a Fox Business se produjeron tras un nuevo repunte de los precios del petróleo y el gas después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Qatar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región.

Bessent añadió en la entrevista que el gobierno estadounidense también podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas.



Mundo 07:53 AM Ministro israelí afirma que la guerra contra Irán es una "inmensa bendición" Un ministro israelí afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son "una inmensa bendición" para el Estado hebreo, casi tres semanas después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

"El debate no debería ser cuándo (la guerra) terminará, sino cómo vamos a prolongar y profundizar el daño causado", declaró Zeev Elkin, miembro del partido derechista Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Cada día de la campaña es una inmensa bendición para el Estado de Israel", añadió Elkin en declaraciones a la radio del ejército.

Elkin forma parte del gabinete de seguridad encargado de aprobar operaciones militares a gran escala.



Mundo 07:51 AM "Es hora de terminar esta guerra", dice jefe de la ONU a EU e Israel El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Estados Unidos e Israel a poner fin a su guerra con Irán antes de que se descontrole, y advirtió de las "posibles consecuencias trágicas" para los civiles y la economía mundial.

"A Estados Unidos y a Israel: ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de quedar completamente fuera de control", declaró Guterres a periodistas en una cumbre de la UE en Bruselas. "A Irán, dejen de atacar a sus vecinos. Ellos nunca fueron parte en el conflicto", agregó.



Mundo 07:23 AM EU asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Hegseth afirmó que la "flota de superficie" iraní también ha "dejado de ser un factor relevante" y confirmó que en casi tres semanas de conflicto han "dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra".





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Mundo 07:22 AM Irán redobla ataques a recintos de energía en el Golfo tras un ataque israelí a su yacimiento de gas Irán intensificó el jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto. El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.





Mundo 07:21 AM "No hay un plazo definitivo" para el fin de la guerra con Irán El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que no hay "un plazo definitivo" para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió.





Mundo 07:21 AM Irán lanza misiles contra la Quinta Flota de EU y objetivos energéticos israelíes La Quinta Flota de la Armada de EU, desplegada en Medio Oriente, fue blanco este jueves de un ataque "preciso" con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, informó la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en un comunicado.

La nota, difundida por la agencia Fars, precisa que esta oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EU e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión, refinerías en Haifa y Rishon LeZion.



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ss/mcc